Los nominados para los Globos de Oro

En una ceremonia que tendrá lugar el domingo en Los Angeles se procederá a la entrega de los premios Globos de Oro 2020. Seguidamente reproducimos la lista de nominados para la presente edición que configura la septuagésima séptima entrega:



Nominados de los Globos de Oro 2020







CINE



Mejor película (drama):



- El irlandés

- 1917

- Joker

- Historia de un matrimonio

- Los dos papas



Mejor película (comedia o musical):



- Yo soy Dolemite

- Jojo Rabbit

- Puñales por la espalda

- Érase una vez en...Hollywood

- Rocketman



Mejor director:



- Bong Joon Ho (Parasite)

- Sam Mendes (1917)

- Todd Phillips (Joker)

- Martin Scorsese (El irlandés)

- Quentin Tarantino (Érase una vez en Hollywood)



Mejor actriz protagonista (drama):



- Cynthia Erivo (Harriet)

- Scarlett Johansson (Historia de un matrimonio)

- Saoirse Ronan (Mujercitas)

- Charlize Theron (Bombshell)

- Renée zellweger (Judy)



Mejor actor protagonista (drama):



- Christian Bale (Le Mans 66)

- Antonio Banderas (Dolor y Gloria)

- Adam driver (Historia de un matrimonio)

- Joaquin Phoenix (Joker)

- Jonathan Pryce (Los dos papas)



Mejor actriz protagonista (comedia o musical):



- Ana de Armas (Puñales por la espalda)

- Awkwafina (The farewell)

- Cate Blanchett (where'd you go, Bernadette)

- Beanie Feldstein (Booksmart)

- Emma Thompson (Late night)



Mejor actor protagonista (comedia o musical):



- Daniel Craig (Puñales por las espalda)

- Roman Griffin Davis (Jojo rabbit)

- Leonardo DiCaprio (Érase una vez en Hollywood)

- Taron Egerton (Rocketman)

- Eddie Murphy (Mi nombre es Dolemite)



Mejor actriz de reparto:



- Kathy Bates (Richard Jewell)

- Annette Bening (The Report)

- Laura Dern (Historia de un matrimonio)

- Jennifer Lopez (Hustlers)

- Margot Robbie (Bombshell)



Mejor actor de reparto:



- Tom Hanks (A beautiful day in the neighborhood)

- Anthony Hopkins (Los dos papas)

- Al Pacino (El irlandés)

- Joe Pesci (El irlandés)

- Brad Pitt (Érase una vez en Hollywood)



Mejor guion:



- Noah Baumbach (Historia de un matrimonio)

- Bong Joon Ho, Han Jin Won (Parasite)

- Anthony McCarten (Los dos papas)

- Quentin Tarantino (Érase una vez en Hollywood)

- Steven Zaillian (El irlandés)



Mejor película de animación:



- Frozen 2

- Cómo entrenar a tu dragón: El mundo oculto

- El Rey León

- Missing Link

- Toy Story 4



Mejor película de lengua extranjera:



- Dolor y Gloria (España)

- The Farewell (EE. UU.)

- Los Miserables (Francia)

- Parasite (Corea del Sur)

- Retrato de una mujer en llamas (Francia)



Mejor banda sonora original:



- Mujercitas

- Joker

- Historia de un matrimonio

- 1917

- Huérfanos de Brooklyn



Mejor canción original:



- Beautiful Ghost (Cats)

- I'm Gonna Love Me Again (Rocketman)

- Into the unknown (Frozen 2)

- Spirit (El Rey León)

- Stand Up (Harriet)



TELEVISIÓN



Mejor serie de televisión (drama):



- Big Little Lies

- The Crown

- Killing Eve

- The Morning Show

- Succession



Mejor serie de comedia o musical:



- Barry

- Fleabag

- El método Kominsky

- La maravillosa Sra. Maisel

- The Politician



Mejor miniserie o película para televisión:



- Chernobyl

- Catch 22

- Fosse/Verdon

- The Loudest Voice

- Unbelievable



Mejor actriz de serie dramática:



- Jennifer Aniston (The morning show)

- Olivia Colman (The crown)

- Jodie Comer (Killing eve)

- Nicole Kidman (Big little lies)

- Reese Witherspoon (The morning show)



Mejor actor de serie dramática:



- Brian Cox (Succession)

- Kit Harington (Juego de Tronos)

- Rami Malek (Mr. Robot)

- Tobias Menzies (The Crown)

- Billy Porter (Pose)



Mejor actriz de televisión (musical o comedia):



- Christina Applegate (Dead to me)

- Rachel Brosnahan (The marvelous Mrs. Maisel)

- Kirsten Dunst (On becoming a god in Central Florida)

- Natasha Lyonne (Russian doll)

- Phoebe Waller-Bridge (Fleabag)



Mejor actor de televisión (musical o comedia):



- Michael Douglas (El método Kominsky)

- Bill Hader (Barry)

- Ben Platt (The politician)

- Paul Rudd (Living with yourself)

- Ramy Youssef (Ramy)



Mejor actriz de reparto en una serie, miniserie o película para televisión:



- Patricia Arquette (The act)

- Helena Bonham Carter (The crown)

- Toni Collette (Unbelievable)

- Meryl streep (Big little lies)

- Emily Watson (Chernobyl)



Mejor actor de reparto en una serie, miniserie o película para televisión:



- Alan Arkin (El método Kominsky)

- Kieran Culkin (Succession)

- Andrew Scott (Fleabag)

- Stellan Skarsgard (Chernobyl)

- Henry Winkler (Barry)



Mejor actriz de miniserie o película para televisión: :



- Kaitlyn Dever (Unbelievable)

- Joey King (The act)

- Helen Mirren (Catherine the great)

- Merritt Wever (Unbelievable)

- Michelle Williams (Fosse/verdon)



Mejor actor de miniserie o película para televisión:



- Christopher Abbott (Catch 22)

- Sacha Baron Cohen (The spy)

- Russell Crowe (The loudest voice)

- Jared Harris (Chernobyl)

- Sam Rockwell (Fosse/Verdon)