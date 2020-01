Libertad suma conocidos Deportes 04 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO GOLEADOR./ Kevin Muñoz será uno de los principales delanteros del equipo.

Aunque todavía no tenía la confirmación oficial que lo disputaría, que se produjo el jueves, Libertad de Sunchales ya venía trabajando en la conformación del plantel para el Regional Amateur, aunque con un presupuesto más austero y objetivos modestos en comparación a lo que fue la experiencia 2019.

Hace algunos días se había informado del trueque con 9 de Julio por el cual Cristian Sánchez vino a Rafaela y Kevin Muñoz se quedó en la vecina ciudad.

En la víspera, se anunció la nueva llegada del zurdo Alejandro Tello. El buen volante carrilero que ya jugara el año pasado este torneo con los Tigres, se pondrá desde el lunes a las órdenes de Gustavo Rivarossa, mientras que Martín Albarracín también defenderá los colores de Libertad ya que no hubo acuerdo para ir a Racing de Córdoba.

En cambio, quedaron descartados Juan Albertinazzi (nuevo jugador de Racing de Córdoba) y el arquero Giuliano Brunelli (no hubo arreglo económico). La semana que viene es posible que surjan más confirmaciones.