La BH no tendrá a Barreyro pero vuelve al Club Ynfante Deportes 04 de enero de 2020 Redacción Por El misionero no pudo destrabar el pase que tiene en Guaraní Antonio Franco. El enganche volverá a barrio Parque desde el lunes, mientras que no seguirá Martínez Cortés.

FOTO ARCHIVO IGNACIO YNFANTE./ Al final, habrá continuidad en el Lobo.

Cuando el lunes, a las 18 horas, Ben Hur inicie la segunda etapa de la pretemporada rumbo al torneo Regional Amateur, habrá algunas novedades importantes en el plantel que dirige Carlos Trullet.

La más importante es que la incorporación que se había anunciado oficialmente de Guido Barreyro no se producirá. El futbolista misionero no pudo destrabar su salida de Guaraní Antonio Franco, donde tiene el pase, y más allá de haber acordado hace una semana su sueldo y otras cuestiones con la entidad de barrio Parque, desistió por el mencionado motivo de venir a Rafaela.

Además, el atacante Gastón Martínez Cortés que había arribado de Puerto Tirol de Chaco fue desafectado del plantel tras la evaluación realizada durante el mes de diciembre por el cuerpo técnico. En su lugar, estará regresando al Club el enganche-delantero Ignacio Ynfante, que no iba a ser tenido en cuenta por Trullet.

De todos modos, Ben Hur sigue tras la búsqueda de un delantero que reemplace lo que iba a ser la llegada de Barreyro. Recordemos que hasta el momento se han sumado: el arquero Alan Velázquez; los defensores Joel Sacks, Sebastián Muriel y Martín Zbrun; los volantes Lucas Quiróz, Iván Gómez, Marcos Valsagna y Marcos Quiroga; y los delanteros Emir Izaguirre y Diego Núñez.

Por otra parte, la BH recordemos que tiene acordado un partido amistoso con Sportivo Belgrano, en San Francisco, para el 15 de enero; y dos encuentros con 9 de Julio de Morteros -uno en cada escenario- en fecha a determinar.