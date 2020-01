La emoción de la viuda de Cacho Castaña por el homenaje al cantante en una obra teatral Información General 04 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...





Por Milagros Monti



Marina Rosenthal, la viuda de Cacho Castaña, fue la protagonista de una noche especial el jueves durante el estreno de la obra Mi mujer se llama Mauricio en Mar del Plata. El elenco, conformado por Matías Santoianni, Carna, Matías Alé, Adriana Brodsky, Alejandro Fiore, Kitty Locanne y Luciana Ulrich, le rindió un homenaje al dedicarle la primera función de la temporada al recordado y querido cantante que murió el 15 de octubre de 2019.

“Invité a Marina porque Cacho siempre venía a verme al teatro con ella. Y en las últimas dos temporadas, él dejó quedarme en su casa de Mar del Plata. Entonces, le dije a Marina que le iba a dedicarla función a él. Cacho fue muy generoso conmigo, hicimos una gran amistad, compartimos muchas cosas. Me pareció que era lo que tenía que hacer”, contó Santoianni a Teleshow.

Al final de la función que realizó en el Teatro Santa Fe, el actor se emocionó hasta las lágrimas al recordar a Cacho, mientras Marina -que acompañó al músico hasta el último día- le agradeció el gesto. “Estaba muy emocionada. Ellos se amaron con locura. Marina fue su gran amor y lo cuidó como nadie hasta el final. Yo fui testigo de todo lo que hizo”, destacó Matías, que define como paternal al vínculo que tuvo con el cantante.

“Con el tiempo, me di cuenta que me quería y me seguirá queriendo como a un hijo. Fue muy generoso conmigo. Le tenía un gran respeto, me costaba separar al cantante que hacía shows para 10 mil personas y por las tardes tomaba mate en bermudas conmigo. Su pérdida fue muy dura. Yo estuve hasta el final con él. Lo extraño mucho...”, continuó.

Luego de dedicarle la función a Cacho Castaña, Santoianni sacó de su bolsillo una chalina blanca, prenda característica que solía usar el cantante y que le obsequió antes de su muerte. Entonces, comenzó a sonar el popular tema “El Matador”, y toda la sala ovacionó de pie. Y Marina, que estaba acompañada por quien fuera la jefa de prensa del músico, se sumó al aplauso.

"Mi mujer se llama Mauricio" se presenta de Martes a domingos a las 21:30 y 23:30 (Fotos: Eduardo Aguada / Teleshow)

Según pudo saber Teleshow, Marina se quedará en Mar del Plata hasta fines de enero, y en marzo reabrirá Café La Humedad -ubicado en Carlos Calvo 2540-, el mítico bar que lleva el nombre de uno de los populares temas del cantante.