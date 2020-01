Compromisos para que todos puedan finalizar su educación Locales 04 de enero de 2020 Redacción Por El gobernador Omar Perotti firmó un acta-compromiso con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta y los intendentes y jefes comunales.

COMPROMISO. Junto a Nicolás Trotta y más de 200 intendentes y presidentes comunales santafesinos, se pautaron las nuevas normas provinciales.

El gobernador Omar Perotti encabezó, junto al ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, y su par santafesina, Adriana Cantero, la firma de la declaración conjunta ‘Todos las Chicas y los Chicos en la Escuela Aprendiendo’, cuyo objetivo es que “todos los habitantes de la provincia puedan finalizar su educación obligatoria, con igualdad y equidad educativa y con aprendizajes relevantes”. Del encuentro participaron intendentes y presidentes comunales de todo el territorio santafesino.

“Estamos aquí cumpliendo con un compromiso: vamos a trabajar para garantizar que todas nuestras chicas y chicos que hayan terminado la escuela primaria estén sentados en su banco de la escuela secundaria. Y también para que aquellos que tengan que iniciar la sala de 4 lo puedan hacer”, expresó el gobernador, al tiempo que insistió: “Habíamos dicho que la primera reunión que íbamos a tener tenía que ver con este trabajo, para que nuestros jóvenes estén en la escuela, y en la escuela aprendiendo”.

En ese sentido, el mandatario resaltó la decisión de “invertir en el futuro, en nuestra gente”, y subrayó: “Sabemos quién terminó la escuela primaria y quien se anotó en la secundaria. Con ese cruce de información tenemos dos opciones: o miramos para otro lado y los empezamos a dejar afuera o, como sociedad, nos hacemos cargo y vamos a la casa de cada uno de ellos”.

Al respecto, destacó que “si algún niño tiene la necesidad de ayuda escolar, tenemos que estar cerca para poder hacerlo; necesitamos estar cerca porque hay que garantizar, en primer lugar, el ingreso a la sala de 4 años, ya que todos los que no terminan la primaria o la secundaria en algún momento de la vida lo pueden hacer. Pero la sala de 4 no se hace nunca más”. Y agregó: “De ese modo no solamente estamos cuidando a nuestra gente y su formación, sino que estamos preparando a alguien para una vida mejor”.

Por otro lado, Perotti señaló que “lo que queremos es cumplir la ley; no podemos mirar para otro lado cuando tenemos chicos que no empiezan la sala de 4, cuando tenemos chicos que terminando la escuela primaria no comienzan la secundaria”. Y subrayó: “Que una ley diga obligatoriedad no significa que eso suceda, y no pasa en la provincia de Santa Fe”.

Finalmente, el gobernador remarcó que “hacernos cargo significa tomar esto como prioridad y política de Estado, en el compromiso del trabajo con cada intendente y presidente comunal, para que no quede una sola familia sin ser visitada”. Y propuso que “la escuela vuelva a ser el centro de formación que nunca debió dejar de ser, porque aspiramos tenga un rol protagónico en los próximos años. Ese es el compromiso de este programa”.



“CAMBIO A FUTURO”

Por su parte, el ministro Trotta coincidió en destacar que “la primera reunión con los intendentes de la provincia fue para ayudar a que en nuestra escuela estén sentados en sus pupitres todos los niños, niñas y jóvenes. Es algo que nos debe comprometer a todos”. Al respecto, sostuvo que “es ahí donde estará el cambio: el cambio a futuro a partir de una educación transformadora a la que puedan acceder todos nuestras niñas y niños”.

Luego de la multitudinaria presentación y para concluir la jornada, el gobernador Omar Perotti y los titulares de ambas carteras educativas recorrieron en el Museo de la Constitución.