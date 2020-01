Se constituyó una mesa de coordinación para darle apoyo a la seguridad local Locales 04 de enero de 2020 Redacción Por El Intendente Castellano viajó ayer a la ciudad capital para reunirse con el Ministro de Seguridad, Marcelo Saín. Esta iniciativa establece promover un trabajo policial orientado a la resolución de problemas basado en la evidencia, evitando un tipo de trabajo policial reactivo y permitiendo labores más estratégicas respecto de los problemas delictivos.

FOTO PRENSA MUNICIPAL COORDINANDO IDEAS. El Ministro Saín, junto con el Intendente Castellano, el Senador Alcides Calvo y el Jefe de Gabinete Marcos Corach.

El gobierno de Santa Fe, por intermedio del Ministerio de Seguridad, firmó en el mediodía de ayer un convenio con el Municipio de Rafaela para la creación de una Mesa de Coordinación Institucional en Seguridad Local, y de esta manera poder colaborar y complementar el trabajo entre las autoridades provinciales y municipales en materia de seguridad local.

La resolución firmada por Marcelo Saín, Ministro de Seguridad, y Luis Castellano, Intendente de Rafaela, establece promover un trabajo policial orientado a la resolución de problemas basado en la evidencia, evitando un tipo de trabajo policial reactivo y permitiendo labores más estratégicas respecto de los problemas delictivos.

"En principio, un respaldo importante que lo necesitamos y que venimos reclamando con el Senador Calvo hace mucho tiempo, yo creo que la legítima marcha y movilización de anoche -por el jueves- da cuenta de ese hartazgo al cual adhiero, he sido parte y soy parte como rafaelino de ese hartazgo y de esa situación donde la acumulación de hechos, y la falta de mirada estratégicas, de un plan que pudiésemos construir en conjunto con la provincia es lo que veníamos históricamente reclamando. Hoy nos atiende el Ministro, estuvimos reunidos con el Jefe de la Policía y con Alcides Clavo, justamente el lunes, y los tiempos se aceleraron, ya estamos casi listos y revisando el convenio para poner en marcha esa mesa. Le hemos pedido la posibilidad de la Policía de Acción Táctica también para que pueda estar rápidamente en la ciudad, para apaciguar el varios sector y le hemos traído un diagnóstico que nosotros tenemos construido sobre el delito en la ciudad, un mapa muy claro de lo que nosotros venimos monitoreando. Y después nos quedará la pata de la justicia, que yo siempre lo digo, tiene un rol fundamental, clave en el esclarecimiento de los hechos, para que los delincuentes no vuelvan a salir, destacó en primera instancia tras el encuentro el Intendente Castellano.

Además, deslizó que "yo creo que la violencia no trae más que violencia, y el pueblo rafaelino no es violento, es un pueblo pacífico, demasiado pacífico ha sido durante estos doce años en donde no hemos tenido políticas de seguridad y yo creo que hay momentos en donde se llega al hartazgo, lo que hay que evitar es la justicia por mano propia, y para evitarlo tiene que estar presente el Estado, y ese es el gran desafío, yo no quiero caer, porque tampoco tengo la prueba, si sé que hubo utilización política en redes, y mucha operación política que da vuelta por todos lados, no me parece que la violencia sea el camino, y estoy seguro que ni la familia, ni la gran mayoría de los rafaelinos quiere eso", declaró el intendente tras la reunión con las autoridades provinciales.



PUNTO DE VISTA

DEL MINISTRO

Saín afirmó tras el encuentro que “veníamos hablando con varios intendentes, entre ellos con Luis Castellano, para la creación de estas mesas. Nosotros queremos institucionalizar una mesa donde se identifiquen los problemas de violencia y delitos que hay en el lugar, se establezcan estrategias y acciones operacionales y haya una evaluación de manera conjunta: Intendente, Ministerio de Seguridad y Policía.

Desde la sede del Ministerio de Seguridad en la capital de la provincia el ministro continuó “Intendente, Ministerio y Policía son los tres actores que vamos a crear en Santa Fe, Rosario, Rafaela, Venado Tuerto y en Reconquista, para empezar. Y no estamos mirando política, queda claro que Rosario, Santa Fe y Venado no son gobernados por el partido oficial”.

La presente resolución expresa que la mesa estará integrada por un representante del Ministerio de Seguridad, un funcionario municipal designado por el Intendente del Municipio, responsable de las operaciones y acciones institucionales de prevención y por una autoridad policial. "Es una mesa de Coordinación en donde se va a ver primero un mapa del delito o de los delitos en la ciudad, donde hay prioridades de intervenir, segundo se va a diagramar planes de intervención, acciones concretas sobre ese conjunto de focos de problemas, y en tercer lugar la evaluación del impacto que eso va a tener y el requerimiento de medios cuando corresponda en torno de estas cuestiones", destacó Saín.

Por otro lado recordó que "este encuentro lo hacemos en Santa Fe porque ya estaba programado previamente con el Intendente Luis Castellano, y con la participación del Senador Alcides Calvo, estamos estamos estableciendo unas Mesas de Coordinación Institucional en materia de Seguridad local, y estamos conversando en torno de eso. La primera parte de la reunión estuvo abocada a la evaluación y consideración de los hechos de público conocimiento que se sucedieron en Rafaela", dijo el titular de la cartera de seguridad.

A modo de cierre, expresó que "sobre el delito que desencadena esta situación, que es el acumulativo de un problema de insatisfacción muy general, la demanda, las consideramos una demanda legítima, razonable de la gente que está un poco harta de una situación que ya data de mucho tiempo, el olvido histórico de la ciudad de Rafaela, respecto del sistema provincial, particularmente de seguridad pública, dar cuenta de este reclamo legítimo de la gente, pero más allá de eso, la evaluación acerca de lo que ocurrió la va a hacer la Justicia, que lo ha hecho en un tiempo razonable, yo diría el esclarecimiento prima facie, ahora vamos a ver la acusación que pesa sobre estas personas detenidas. Con lo cual en los próximos días la justicia va a dar cuenta de la interpretación que hace de los hechos, nosotros tenemos que ordenar el sistema de seguridad pública, en lo que atañe al componente provincial que es la policía. La intendencia viene haciendo un trabajo desde hace mucho tiempo en materia de seguridad preventiva, lo que se hacía de manera desconectada del sistema policial y del sistema de seguridad provincial, queremos trabajar juntos ahora", finalizó el Ministro Saín.