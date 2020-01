Estévez: “a la inseguridad la debemos abordar sin bravuconadas ni mentiras” Locales 04 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El diputado nacional y presidente del Partido Socialista de Santa Fe, Enrique Estévez, afirmó que “la inseguridad es un tema muy delicado que debemos abordar entre todos los partidos políticos y todos los poderes del Estado, sin bravuconadas ni mentiras”, al referirse a las declaraciones del ministro de Seguridad provincial, Marcelo Saín, que en declaraciones periodísticas acusó a dirigentes del socialismo de impulsar hechos violentos durante una marcha por inseguridad en la ciudad de Rafaela.

“La inseguridad y la muerte no son temas para hacer política”, afirmó Estévez, y explicó que “desde el Frente Progresista hemos gobernado 12 años y jamás hemos actuado con irresponsabilidad y bravuconadas políticas en momentos difíciles”.

El titular del Partido Socialista santafesino sostuvo que “frente a sucesos como los ocurridos en Rafaela, creemos que lo primero que hay que hacer es solidarizarse con los familiares y amigos de la víctima y repudiar los hechos de violencia”. Y a continuación afirmó: “Es una falta de respeto a la gente que se movilizó y una irresponsabilidad total que el ministro Saín acuse falazmente a nuestro partido de promover agresiones. No es nuestro estilo y nuestra trayectoria así lo confirma”.

Estevez recordó que Saín formó parte del ministerio de Seguridad durante las gestiones del Frente Progresista, Cívico y Social como asesor. “Nos conoce muy bien y sabe perfectamente que nuestros valores son los de la convivencia democrática, y que somos incapaces de pensar una acción semejante”, señaló.

“Si sus dichos responden a una estrategia política y comunicacional, creemos que hay un límite que es la mentira. La campaña terminó y hay que ponerse a trabajar porque la gravedad de los temas requiere menos palabras y más acción”, continuó Estévez, y agregó: “Santa Fe no es Buenos Aires. Acá se respetan los valores democráticos, la institucionalidad y se debe tener mesura al momento de abordar una situación delicada y lamentable como la inseguridad, fundamentalmente cuando hay víctimas de por medio”.

Por último, el diputado nacional hizo un llamado a “salir de esta situación de confrontación que solo empeora los problemas en vez de solucionarlos”, y concluyó: “La inseguridad es un tema delicado que requiere trabajo conjunto de todos los partidos políticos, de todos los poderes del Estado, y de todos sus niveles. Estamos a disposición”.