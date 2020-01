Ya es un clásico , comenzar el año con los vaticinios que nos acerca el mentalista catalán - hoy radicado en Angélica- Antonio Pulido López.

Como suele ocurrir se acercó a nuestra casa e inmediatamente empezó a desgranar sus predicciones para este año que recién se inicia.

Lo primero que afirmó en forma contundente fue " el Papa visitará Argentina", hecho que se producirá luego del 27 de octubre.

Por otra parte afirmó que "Trump volverá a ser Presidente", " si no pasa nada en septiembre".

También señaló que " desde el 11 de marzo y hasta fin de año la inflación en nuestro país será del 17%", y por otra parte afirmó que en diciembre, Argentina registrará un crecimiento del 1,8%.



Rafaela



Para nuestra ciudad remarcó que el tema seguridad se mantendrá hasta la segunda mitad del año igual o peor, las cosas tenderán a mejorar luego del 24 de octubre.

También señaló que en el Deporte para nuestra ciudad no habrá nada sobresaliente en este período.

La economía rafaelina comenzará a crecer después de Semana Santa.

Para el gobierno local destacó que 2020 será un año de proyectos por lo que se vislumbran pocas mejoras, sólo un 3%, el avance se verá recién en 2021.





Santa Fe



En nuestra provincia se palparán mejoras en la zona norte, desde Reconquista para arriba y desde Rosario al oeste, o sea todo el sector lindante con la provincia de Córdoba. Para los demás será un año de guerra económica, no será un año de paz, será un año embarazoso para Perotti.

Por otra parte, ante el fantasma que siempre nos acecha, afirmó que habrá pocas inundaciones,sólo por la zona del Salado, el Paraná no.



Nación





Resaltó que a nivel nacional " después del 11 de marzo comenzará a arrancar", por otra parte aseveró "Cristina no me preocupa, me preocupan sus seguidores".

"De la Justicia no hay que esperar nada, no habrá ninguna condena".

"En abril y agosto habrá fuertes fases internas, ahí se despiertan".

También hizo alusión a un tema que preocupa a todos y señaló que " el acuerdo con el fondo se consigue, nada parecido a lo que está ahora, en vez de 4 años será de 10 años, durante el mandato de Alberto se pagarán intereses, la deuda será pagada por el próximo Presidente".



Relación con Brasil



Confiado remarcó que " el único arreglo que se puede ofrecer al presidente Jair Bolsonaro es un acuerdo con ASEAN( siglas en inglés que significan Asociación de Naciones del Sudoeste Asiática) ya partir de allí Brasil será nuestro amigo"



Evo Morales



En relación al líder boliviano fue categórico "Evo nunca volverá a ser presidente", " tendrá que irse a Cuba, lo traicionarán los suyos".



Uruguay





Vaticinó el fallecimiento de Presidente.





Venezuela



Continuará Maduro al frente del Gobierno. "Preocupa la proyección de Guyana, se despierta, encontró petróleo".



Colombia



Fue lacónico, solamente enfatizó "ni paz, ni crecimiento".



Perú



"Entre septiembre y noviembre deberá preocuparse de no ser descubierto por corrupción".



China



Auguró que proseguirá el enfrentamiento entre China y Hong Kong.



Francia



Por otra parte destacó que para Macron entre el 7 y el 21 de mayo se presentará un mes flojo.



España



Sigue igual, fácil que haya otras elecciones.



Inglaterra



En marzo Brexit firmado y confirmado.



Terremotos



Se producirán en la frontera de Perú y Ecuador y en el sur de Japón.



Campo



También hizo alusión al sector rural de nuestro país señalando "el campo no estará en paz, no como con las 125, será un campo ni-ni"





Kicillof



Fue lapidario con el gobernador de la provincia de Buenos Aires señalando que " aparenta mucho, pero es una marioneta de Magario".



Y con esta frase concluyó sus vaticinios para el año que recién se inicia.