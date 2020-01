“Hay una fuerte pérdida del poder adquisitivo” Locales 04 de enero de 2020 Redacción Por Así lo analizó Roberto Oesquer, titular de la UOM Rafaela y de la CGT local respecto al panorama del sector de los trabajadores. Aseguró que esperan expectantes las medidas del Gobierno Nacional para la reactivación de la economía y del mercado interno.

ROBERTO OESQUER. Titular de la UOM.

“Todavía no tenemos muy en claro las medidas que va a determinar el gobierno en cuanto lo que se está planteando de que ya este mes va a darse un incremento generalizado para todos los trabajadores en relación de dependencia; se habla de montos que irían desde los 6.000 a 9.000 pesos, montos fijos a cuenta de las paritarias”, comenzó diciendo Roberto Oesquer, titular de la UOM Rafaela y de la CGT local, al ser consultado de cómo avizora el 2020.

Oesquer y los representantes de la CGT Rafaela en cada plenario realizado el año pasado, fueron siempre muy críticos de las políticas nacionales aplicadas por la gestión del ex presidente Mauricio Macri, especialmente las destinadas a los sectores de la producción y de los trabajadores.

“La mayoría de los gremios tenían cláusula de revisión en diciembre, pero muchas no se ejecutaron a partir de ver que va a disponer el gobierno con estas sumas fijas, creo que nos dejó el 2019 es que las paritarias se arreglaron en el orden del 30, 35 %, cuando la inflación superó el 50%, ahí hay un desfasaje por corregir. La verdad es que tiene una situación compleja es nuevo gobierno ya que hubo una fuerte pérdida del poder adquisitivo y una escalada de la inflación en medio de una retracción y una parte de las empresas que están trabajando en un nivel muy bajo de producción”, expresó el dirigente sindical.

Oesquer ratificó el acompañamiento al proceso que inició esta nueva administración nacional, manifestando que consideran desde los gremios que hay que dinamizar de manera inmediata el mercado interno y creo que a eso apunta las medidas que va a tomar el gobierno y seguramente en los próximos meses la situación debería tender a mejorar. Pero lamentablemente está muy complicado y a nosotros lo que nos preocupa de la actividad privada es que las empresas puedan mejorar el nivel de actividad para poder hacer frente a los compromisos que se pueden dar en incrementos salariales. Uno es optimista y ojalá que la rueda comience a funcionar, todo está atado a este plan de 180 días”.



LAS PARITARIAS 2020

En relación a las negociaciones para este año que recién comenzó, el titular de la CGT y UOM Rafaela dijo: “el gobierno tendrá que definir cuál va a ser el monto que se va a otorgar a partir de enero, estimo que en los salarios más bajos ese monto mensual y que vaya ensamblado con el sueldo va a corregir de alguna manera el desfasaje del 2019. Esperemos que mejore el nivel de actividad para cuando se discutan las paritarias 2020 podamos cerrar acuerdos que acompañen el proceso inflacionario”.