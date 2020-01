¿Maduro se reunirá con Trump? Editorial 03 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que se encuentra "listo para el diálogo" con el Gobierno de Estados Unidos y remarcó que su país ha utilizado "múltiples formas" de comunicarse con la administración de Donald Trump en los últimos tres años.

"Yo soy un hombre de diálogo. Yo creo que los asuntos del norte, de sus gobernantes y de sus élites, deben tratarse con diplomacia y con política", señaló Maduro en una entrevista difundida por medios locales.

En ese sentido, añadió: "Nosotros hemos tenido durante los años 2017, 2018 y 2019 múltiples formas de comunicarnos con el Gobierno de Estados Unidos, unas conocidas y otras todavía no conocidas, porque yo soy un hombre de diálogo".

"Lo he dicho al Gobierno de Donald Trump y lo he hecho: cuando quiera, dónde quiera y cómo quiera, estamos listos para el diálogo con respeto, con altura, con dignidad, para atender los asuntos bilaterales y establecer nuevas bases de relacionamiento", insistió el mandatario venezolano.

En tanto, pidió que "más temprano que tarde se abra la conciencia de las élites de Estados Unidos y se den cuenta de que la única relación positiva con América Latina y el Caribe es el respecto, la cooperación y el diálogo permanente".