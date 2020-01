Lagomarsino pidió que sea elevado a juicio oral Nacionales 03 de enero de 2020 Redacción Por CASO DE LA MUERTE DEL FISCAL NISMAN

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El técnico informático Diego Lagomarsino reclamó que la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman "se eleve a juicio oral inmediatamente", al considerar que así se podrá saber qué sucedió el 18 de enero de 2015.

"El último día hábil (de 2019) pedimos que se cite a todos los peritos en testimonial y que inmediatamente se eleve a juicio oral la causa" por la muerte del fiscal, afirmó Lagomarsino.

Lagomarsino se refirió a la serie documental sobre el ex titular de la UFI-AMI que está disponible desde el miércoles en la plataforma Netflix y consideró que servirá para "mostrar quién era y a quién respondía".

"Yo creo que lo que más ayuda es a entender quiénes son los personajes, quiénes mienten y quiénes no mienten", expresó Lagomarsino, uno de los entrevistados para la serie de seis capítulos.

Al respecto, habló de uno de los peritos de la querella de la jueza Sandra Arroyo Salgado y señaló: "Lo tenés al perito Daniel Salcedo mintiendo, diciendo que tuvo el cerebro de Nisman en la mano".

"Las querellas mintieron de manera increíble, ojalá se haga público el juicio", remarcó el técnico informático.

Sobre lo que sucedió en los días previos a la muerte del fiscal, consideró que "Alberto le venía mintiendo a todo el mundo", a quienes "les dijo que debió interrumpir su viaje (a Europa) abruptamente, a Arroyo Salgado con el motivo de su regreso".

"Era un raid de mentiras cuando me dice que (el arma) era para proteger a las hijas, cuando las hijas no estaban", afirmó Lagomarsino, al hacer referencia al supuesto pedido que le hizo Nisman horas antes de su hallado muerto.

Y agregó: "Esta familia (la de Nisman) tiene un suicida y un mentiroso en el mismo lugar".