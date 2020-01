El puntero vuelve con su ilusión Deportes 03 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El líder Argentinos Juniors comenzará hoy la pretemporada que podría desembocar en el cuarto título de su historia, si conserva la ventaja de al menos un punto que lleva en la tabla de posiciones de la Superliga, a siete fechas del final. El "Bicho" de La Paternal retornará a los entrenamientos luego de las fiestas sin haber tenido grandes modificaciones en el plantel, más allá de que puso a la venta al delantero Damián Batallini, quien todavía no conoce su futuro.

Argentinos tendrá la vuelta de cuatro jugadores que estaban a préstamo: Kevin Mac Allister (Boca), Luca Falabella (Mitre de Santiago del Estero), Facundo Barboza (Godoy Cruz de Mendoza) y el arquero Federico Lanzillotta (Palestino de Chile), a quien igualmente le buscan club.

El entrenador Diego Dabove, quien firmó la renovación de su contrato hasta 2022 después de haber estado en carpeta de Racing de Avellaneda, también recibió en estas últimas horas el baldazo de agua fría sobre la posible no continuidad del defensor y capitán Miguel Angel Torrén. Torrén, de 31 años y con contrato hasta junio 2022, recibió un llamado de la dirigencia de Cerro Porteño de Paraguay, que igualmente todavía no realizó un ofrecimiento formal al "Bicho".

En el último mercado de pases, Independiente quiso al marcador central y el precio que se le fijó fue de 1.000.000 de dólares brutos, porque no tiene cláusula de salida. Entre las altas, en las últimas horas surgieron dos nombres de delanteros con pasado en River: Daniel "Keko" Villalva (quedó libre de Veracruz de México) y Tomás Andrade (que vuelve del préstamo en Athlético Paranaense pero no será tenido en cuenta por Marcelo Gallardo).

En este contexto, Dabove mantiene la ilusión de poder llegar al título con Argentinos, que retomará la Superliga frente a Unión de Santa Fe. "Lo importante es que desde hace siete partidos somos punteros y que el equipo aún tiene hilo en el carretel. Hay cosas para mejorar y evolucionar y trataremos de hacer con la mejor versión individual para apuntar a hacer algo bueno en lo colectivo en estas últimas siete fechas", afirmó en una entrevista con el diario español Marca.