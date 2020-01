River, sin caras nuevas Deportes 03 de enero de 2020 Redacción Por SUPERLIGA

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El plantel de River regresará hoy al trabajo sin caras nuevas para comenzar la pretemporada que se llevará a cabo en la ciudad neuquina de San Martín de Los Andes con vistas a la segunda parte de la Superliga y a la Copa Libertadores de América. Los futbolistas se presentarán en el estadio Monumental y por la tarde viajarán a la mencionada ciudad patagónica, en donde se espera un gran recibimiento por parte de los hinchas de las filiales del Sur que se convocaron para acompañar a sus ídolos en el trayecto hasta el hotel.

El técnico del conjunto millonario, Marcelo Gallardo, aún no cuenta con ningún refuerzo, pero sí sufrió dos bajas: Exequiel Palacios fue transferido al Bayer Leverkusen y Julián Álvarez fue convocado para disputar el Preolímpico Sub-23 con la Selección argentina.

En la Patagonia, River se entrenará en la estancia El Desafío Mountain Resort, donde ya se están acondicionando las canchas de polo del predio, mientras que además podría llevar a cabo algunas prácticas en el césped sintético del Estadio Municipal de la localidad de Junín de Los Andes.

El plantel conducido por Gallardo se alojará en el Loi Suites Chapelco y jugará su único amistoso del verano el sábado 11 de enero frente a Nacional de Uruguay. El mencionado encuentro se disputará en el Campus de Maldonado a partir de las 20:30 en el marco de la Copa Desafío Campeones de América y luego del partido los jugadores de River regresarán a Buenos Aires para intensificar la preparación.

El primer partido oficial de River será el domingo 19 de enero cuando visitará a Independiente desde las 19:10 en el estadio Libertadores de América en un encuentro que ambos elencos adeudan de la decimocuarta fecha de la Superliga. El conjunto de Núñez tiene la posibilidad de alcanzar la punta de la Superliga ya que tiene 27 unidades y, si logra quedarse con la victoria, se subirá a lo más alto de la tabla donde compartiría la cima con Argentinos Juniors, el único líder del certamen argentino.

En tanto, otro de los objetivos de River en 2020 será obtener una nueva Copa Libertadores: el debut del equipo de Gallardo está programado para el miércoles 4 de marzo a las 21:30, frente a Liga de Quito en condición de visitante. Por otra parte, el inicio de la Copa de la Superliga está pautado para el fin de semana del domingo 8 de marzo, donde se medirá ante Atlético Tucumán en el Estadio Monumental.



HABLO GALLARDO

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, anunció que, de cara a la pretemporada que comenzará hoy, el club no saldrá a incorporar jugadores en este mercado, salvo que tenga una salida importante dentro del plantel, como podría ser la del mediocampista Ignacio Fernández. Pero en ese sentido, Gallardo afirmó que "las ofertas por Nacho no han sido para nada suficientes de lo que vale el jugador", por lo que no se iría al Internacional de Porto Alegre, donde Eduardo Coudet pretende incorporarlo.

"Nosotros no vamos a salir al mercado en este verano, salvo que se vaya algún jugador o que aparezca alguna oportunidad, sino va a ser muy difícil que nosotros vayamos a buscar algo. Hasta ahora creo yo que va a ser un mercado muy quieto y que nosotros vamos a intentar sostenernos con el mismo plantel que finalizamos", explicó Gallardo, en declaraciones a TyC Sports.