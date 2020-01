Boca empieza con Russo Deportes 03 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Los jugadores de Boca iniciarán hoy la pretemporada bajo las órdenes del entrenador Miguel Ángel Russo de cara al comienzo de la segunda parte de la Superliga y de la Copa Libertadores de América. El conjunto de La Ribera volverá a trabajar en el Centro de Entrenamiento en Ezeiza donde se juntará con el flamante técnico y los futbolistas se alojarán en un hotel de la localidad bonaerense de Carlos Spegazzini.

Russo, el entrenador que le dio el título de la Copa Libertadores al "Xeneize" en 2007, estará acompañado por Leandro Somoza, quien estuvo a su lado en su último paso por Cerro Porteño de Paraguay, y por Damián Lanatta como preparador físico. El técnico, de 63 años, tuvo su última experiencia en el fútbol argentino en Vélez Sarsfield en 2015, y después saltó al exterior para conducir a Millonarios de Colombia, Alianza Lima de Perú y Cerro Porteño de Paraguay.

Si bien aún no se sabe quiénes irán a la pretemporada, lo que es un hecho es que no estarán los futbolistas Nicolás Capaldo y Alexis Mac Allister, quienes participarán del Preolímpico Sub-23 con la Selección argentina. Con la mira puesta en la Copa Libertadores de América, el Xeneize realizará una pretemporada corta, ya que en los últimos días de enero competirá por Superliga y en febrero, por el certamen continental.

Por el momento, los únicos amistosos confirmados son ante Universitario de Perú, el jueves 16 de enero a las 21:30, y frente a Athletico Paranaense, rival al que ya conoce por sus encuentros en la última Copa Libertadores y al que enfrentaría el domingo 19. La actividad oficial para Boca tendrá inicio el 26 de enero, cuando reciba a Independiente en La Bombonera por la decimoséptima fecha de la Superliga, mientras que en la Copa Libertadores debutará el 3 de marzo visitando al Caracas de Venezuela. En cuanto a los refuerzos, todavía no hay caras nuevas, pero trascendió que Boca buscará cuatro futbolistas para jerarquizar el plantel y dar batalla en todos los frentes.