Beccacece arrancó con 40 jugadores Deportes 03 de enero de 2020 Redacción Por RACING

FOTO RACING OFICIAL NUEVA ERA./ El ex técnico de Independiente asumió en la Academia.

BUENOS AIRES, 3 (NA). - La era de Sebastián Beccacece al frente de Racing comenzó ayer en el predio de AFA en Ezeiza con 22 jugadores profesionales en el plantel y 18 juveniles que el nuevo entrenador buscará promocionar para darle valor agregado a su gestión. El equipo que es el vigente campeón de Superliga tiene una cara nueva respecto de los que se fueron de vacaciones y es la llegada del extremo Benjamín Garré, procedente del plantel sub 23 del Manchester City de Inglaterra.

Igualmente, Garré no estuvo presente en forma oficial en la práctica, porque restan resolver detalles de la firma de su contrato. Tampoco estuvieron Matías Zaracho y José Luis Rodríguez Bebanz, que entrenan con las Selecciones Sub 23 de Argentina y Uruguay, respectivamente. El que sí estuvo en Ezeiza fue el defensor Alejandro Donatti, quien se especula que seguirá su carrera en San Lorenzo, que podría ceder a la "Academia" al mediocampista Héctor Fértoli. Según detalló el departamento de prensa del club de Avellaneda, el plantel almorzó en Ezeiza y a partir de las 18:00 realizó su primera práctica con "cuadrados de tenencia y recuperación del balón".

Augusto Solari, que se recupera de la rotura de ligamentos de la rodilla, y Julián López trabajaron en el campo, mientras que Diego González lo hizo en el gimnasio. Beccacece, quien fue presentado como nuevo entrenador el último día del 2019, tuvo a 18 juveniles en el primer día de pretemporada, algunos de los cuales ya debutaron con su antecesor Eduardo Coudet.

Una vez que termine la pretemporada, o quizás en el transcurso de la misma, determinará quiénes se quedarán en el plantel de primera. El primer encuentro oficial de Racing -que está octavo a cuatro puntos del líder Argentinos- será frente a Atlético Tucumán por la decimoséptima fecha de la Superliga, el domingo 26 de este mes en el "Cilindro" de Avellaneda, desde las 19.40 horas.

Además quien podría emigrar sería el delantero Jonatan Cristaldo, quien había tenido una denuncia por violencia de parte de su esposa y por eso no estuvo presente en los últimos partidos. Una oferta del Goias de Brasil hace pensar al delantero dejar la entidad de Avellaneda para volver al fútbol del país vecino, como lo hizo en el Palmeiras años atrás.

Racing, para el 2020, además de la Superliga, la Copa de la Superliga y la Copa Argentina, afrontará la Copa Libertadores y, posiblemente, la Supercopa Argentina contra River. En la Copa Libertadores, Racing integrará el grupo inicial con Nacional de Montevideo, Alianza Lima de Perú y Estudiantes de Mérida de Venezuela.