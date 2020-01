9 de Julio retomó con casi todo su plantel

Luego del parate por las fiestas, 9 de Julio ya está enfocado definitivamente en lo que será la participación en el torneo Regional Amateur. Este jueves, el plantel dirigido por Marcelo Werlen inició la segunda parte de la pretemporada de cara al certamen que se iniciará el 2 de febrero y en el cual intentará luchar por el ascenso.

En el estadio Germán Soltermam, comenzó la etapa más importante en lo previo ya que se sumó el "segundo lote" de incorporaciones, con 5 de los 11 futbolistas que se integraron al León. En este caso estuvieron Cristian Sánchez, volante proveniente de Libertad de Sunchales; los ex Atlético de Rafaela, Nahuel Speck, lateral izquierdo, y Luciano Pogonza, volante; el delantero Brian Noriega, ex Ben Hur, Talleres y Altos Hornos Zapla, entre otros, y Maximiliano Martínez, lateral derecho proveniente de Cosmos.

Para el lunes se espera el arribo de Ezequiel Saavedra, volante central ex Libertad y BH, que previo a acordar su vinculación con el equipo rafaelino ya había estipulado en esta fecha sus vacaciones.

Cabe recordar que ya habían entrenado con anterioridad el arquero Marcos Cordero; los defensores Sebastián Mandrile y Martín Albertengo, el volante Andrés Mandrile y el atacante Nicolás Peralta. Respecto a los jugadores del Club, Maximiliano Aguilar confirmó que seguirá en el "9" para disputar el Regional Amateur.



HOY EL DIA D

Luego de una larga espera, este viernes el Consejo Federal definirá las zonas del torneo Regional y el fixture. A priori, existe una firme posibilidad que los cuatro equipos de la Liga Rafaelina que participan (9 de Julio, Ben Hur, Libertad y Brown) estén en una misma zona. Lo que resta conocer también es cuántos clasifican para la siguiente etapa.

Como sucediera ya desde las épocas del Federal B o inclusive antes cuando ambos equipos militaban en el Argentino A, el Consejo Federal determina que los dos equipos de Rafaela jueguen entre sí en la primera fecha. Habrá que aguardar si esa situación vuelve a reiterarse en 2020.