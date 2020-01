Triple crimen con violencia extrema: hubo mutilaciones Policiales 03 de enero de 2020 Redacción Por HORROR EN LA PLATA

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Un horrorífico triple crimen conmocionó ayer a la localidad platense de Melchor Romero, ya que una nena fue descuartizada; un hombre, decapitado; y una mujer, asesinada, mientras que un joven de 17 años es buscado y señalado como autor del múltiple asesinato.

La macabra escena fue hallada en una casa de ese distrito bonaerense en horas de la noche del pasado miércoles por efectivos de la Policía provincial.

En el domicilio de Melchor Romero, en la calle 523 entre 164 y 165, la niña fue encontrada descuartizada adentro de una bolsa; a algunos metros de distancia se encontraba el hombre, decapitado y envuelto en una frazada; y también estaba el cuerpo de una mujer de unos 60 años, con heridas de arma blanca.

Según trascendió, las dos mujeres eran madre y sobrina de un uniformado de la seccional en la que ocurrió el crimen.

El principal sospechoso es un joven de 17 años, que sería hijo de la anciana asesinada y era intensamente buscado por la Policía Bonaerense.

La investigación se encuentra a cargo del fiscal Marcelo Martini.



"NUNCA VI NADA IGUAL"

El fiscal Marcelo Martini se mostró impactado por la masacre de Melchor Romero y afirmó que la escena del triple crimen es "terrible", al tiempo que anticipó que "seguro" va a reclamar que al autor lo condenen a prisión perpetua.

"Los cortaron todos, los atacaron con un arma filosa. Tienen cortes por todos lados, es impresionante. La nena está descuartizada. El hombre fue arrastrado del dormitorio a una piecita, una habitación contigua en la que estaba la bolsa con el cuerpito de la nena. Es terrible, nunca vi nada igual", sostuvo el integrante del Ministerio Público.

En diálogo con TN, el hombre encargado de la investigación del crimen de dos ancianos y una niña en la localidad platense de Melchor Romero destacó que el joven de 17 años que es buscado "vivía ahí también" y señaló que "todavía no se sabe nada" de su paradero.

"Hacía días que no estaba. Estamos buscándolo para charlar con él. No lo acuso de nada, simplemente como víctima y como persona que estaba en la casa habría que tomarle el testimonio, por ahora", remarcó.

Y agregó: "Estamos buscando y recolectado pruebas en el lugar de los hechos, buscando testimonios de personas que podrían haber visto algo".

Martini destacó que "no hay ninguna base sólida" para saber cuál es el móvil del crimen, aunque señaló que "la relación no era muy buena" entre las víctimas y el menor buscado.

Consultado respecto a por qué el asesino se ensañó con la niña, el fiscal deslizó: "Por ahí le cortaron el trabajo y no pudo seguir (descuartizando) los otros cuerpos".

Tras destacar que "se preservó el lugar del hecho", precisó que en el lugar de la masacre no estaban los cuchillos y machetes utilizados para el triple crimen y señaló que harán rastrillajes en la zona para ver si hayan indicios que ayuden a resolver el caso.

Finalmente, el fiscal explicó que el hecho está caratulado como "triple homicidio, pero hay que ver bien la calificación, si fue con alevosía, ensañamiento" y anticipó que el pedido de condena será "perpetua, seguro".