"Hay una tendencia a la inflación psicológica"

FOTO NA PRESIDENTE. Fernández analizó la realidad económica en declaraciones a Radio 10.

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El presidente Alberto Fernández advirtió que los empresarios "tienen una tendencia a construir inflación solamente por expectativas, es una inflación psicológica".

En ese sentido, consideró que en la Argentina "se construye inflación por expectativas de un modo peligrosísimo".

Según el jefe de Estado, "como el Gobierno anterior dijo que si ganábamos nosotros era el caos, muchos empezaron a aumentar. Son aumentos que tienen muy poca razón de ser. ¿Por qué si el consumo cae los precios aumentan? ¿Porque aumentó el dólar? Si en los alimentos los insumos en dólares prácticamente no existen".

A su criterio, la administración de Mauricio Macri "hizo muchas cosas en campaña sin medir las consecuencias del día después".

"Llegamos nosotros y tuvimos que hacernos cargo de todos los problemas, pero preservando a los sectores más débiles. Entonces dijimos `no, las tarifas no aumentan; las naftas no aumentan´", añadió.

En declaraciones a Radio 10, expresó que "ahora, el 21% del IVA que debió aplicarse sobre alimentos, que graciosamente lo sacaron, se convertía en un problema, porque trasladado a precios hubiera sido un 21% de aumento sobre productos básicos de la canasta que iban a pagar los argentinos".

Fernández explicó que, ante esa situación, dialogaron "con los que producen los alimentos y los que los venden (los supermercadistas) y se dijo que eso no podía pasar, porque además se había detectado un aumento de precios no justificado económicamente en los últimos meses".

"Por eso, les pedimos que absorban ese 21%, porque aumentaron los precios sin ton ni son. Y gracias a Dios se pusieron de acuerdo entre todos y logramos ésto: que por ejemplo la leche tenga 0 aumento de precios. Para nosotros eso es muy importante, porque la leche en la nutrición infantil es central", enfatizó.

El Presidente señaló además que en los demás alimentos, se ha aplicado "un aumento promedio de entre el 7 y el 10%, con lo cual absorbieron gran parte de estas subas las empresas y los supermercados. Esta es una política que hay que seguirla, porque en la Argentina se construye inflación por expectativas".

Por otra parte, se expresó "conforme" con sus primeros 20 días de Gobierno y señaló que las medidas tomadas apuntan a que se "tranquilice la economía".

"Los objetivos que nos habíamos fijado se están cumpliendo, todo está saliendo de acuerdo con lo que planificamos. La idea que le dimos a los argentinos durante la campaña la estamos cumpliendo: que esta vez el ajuste no lo pagan los sectores más débiles. Estamos contentos", subrayó.