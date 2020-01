CRAR definió el staff para 2020 Deportes 03 de enero de 2020 Redacción Por HOCKEY

FOTO ARCHIVO DESAFIOS./ CRAR tendrá el nivel superior de la ASH y el Regional NEA.

De cara a un año con muchos desafíos, el hockey de CRAR ya tiene elaborado su cronograma de trabajo para la pretemporada y la conformación del staff técnico en todas las categorías. Respecto al plantel superior, Evangelina Beltrocco tomó la decisión de no jugar más pero sí seguirá en otra función junto al plantel, ya que estará colaborando con el entrenador principal Fabián Montesano. El comienzo de la pretemporada está previsto para el lunes 13 de enero, acotando que se sumará en la parte física el profesor Samuel Epstein para complementarse con Hernán Galfré.

En el listado de entrenadoras para la parte formativa se suma Josefina Salamano, quien regresa al Club tras haber trabajado en La Salle. Esto implica la posibilidad de que vuelva a jugar este año con el Círculo Rafaelino, pero aún restan definirse cuestiones administrativas con su anterior institución.



TODO EL STAFF

Categorías Infantiles: entrenadoras, Agostina Acosta y Josefina Salamano. Ayudantes: Abril Beltramino y Guillermina Astudillo, más otras jugadoras que colaborarán.

Sub 12 y Sub 14: entrenadora Pamela Domínguez, PF Ma. Elena Brown.

Sub 16: entrenador Fabián Montesano, PF Ma. Elena Brown.

Sub 19 y plantel mayor: entrenador Fabián Montesano. Asistente: Evangelina Beltrocco. Preparadores Físicos: Hernán Galfré y Samuel Epstein. (Fuente: Revista Todo a Pulmón).