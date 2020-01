Las críticas de Milagro Sala Nacionales 03 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 3 (NA). - La líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, criticó al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, debido a la continuidad de su detención domiciliaria y afirmó: "Yo esperaba que no hubiera más presos políticos el 24 de diciembre, pero nada cambió".

"Ellos creen que porque estoy en domiciliaria están cumplidos, pero no es así. Ni los genocidas tienen tanta seguridad como yo. Estoy rodeada de policías y le quitan los documentos a quienes vienen a visitarme", se quejó la dirigente jujeña.

Al respecto, insistió en que "en Jujuy siguen estando todos los funcionarios macristas" y que ella "esperaba que no haya más presos políticos en Argentina".

Con respecto al nuevo gobierno nacional, Sala subrayó: "Sé que Alberto (Fernández) me quiere y me respeta, yo sé que se analiza qué hacer para terminar con las injusticias de los últimos años, pero lleva tiempo".

En sus elogios al Presidente, la dirigente evalúo como "excelente" lo realizado "en estas semanas" del inicio de gestión, al considerar que "todo lo que dijo que iba a hacer lo está haciendo", como ponerle "freno a los grandes empresarios".

Sala fue detenida en enero de 2016 por encabezar un acampe frente a la Casa de Gobierno de Jujuy, mientras que está imputada en distintas causas por presunto fraude de la administración pública, asociación ilícita y extorsión.