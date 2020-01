Dos debutantes argentinos Deportes 03 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

En esta primera edición del Rally Dakar en Arabia Saudita habrá 20 argentinos en competencia, y dos de ellos, serán debutantes: Leonardo Cola, quien correrá con una KTM del equipo Little Bigger, y Nicolás García, que navegará al italiano Stefano Marrini en un Yamaha.

Cola se preparó durante tres años para ser parte de la competencia más exigente del mundo. Le picó el bichito cuando acompañó a su primo Federico por afuera de la competencia y descubrió la adrenalina que se sentía. En el 2019 iba a ser su debut, pero semanas antes de la largada en Lima, se lesionó la clavícula mientras entrenaba y no pudo ser de la partida.

"Durante todo 2019 me entrené al máximo, corriendo algunas fechas del CANAV, como la de San Juan, donde fui 5º. En setiembre fui a Marruecos a correr el Panafrica Rally, para reencontrarme con la moto y el equipo X RAIDS, y sumar kilómetros. Fue una experiencia muy positiva donde me sentí muy cómodo arriba de la moto y eso me da confianza para lo que viene que será mi debut en el Dakar. Sé que no seré el mismo después de correrlo", contó el ingeniero agrónomo de Río Cuarto que llevará el dorsal N°135.

García, por su parte, acompañó a Marrini en un Rally de Argentina como navegante y, a partir de allí, comenzaron una amistad. En este 2019 se prepararon compitiendo en el Rally de Qatar y el 500 Baja Bucarest, por lo que llegarán al evento saudí con buenas referencias sobre el Yamaha N°446 que compartirán.



DESPRES SERA DE LA PARTIDA

Cyril Despres no iba a competir en el Dakar de Arabia Saudita hace unos días. El francés, cinco veces campeón en motos, tenía la premisa de comandar el Red Bull Off Road Junior Team, que se presentaría con tres prototipos desarrollados junto a Overdrive para los debutantes Blade Hildebrand, Mitch Guthrie Jr. y Seth Quintero. Pero ante la baja de este último, Despres se anotó en la travesía para encarar su 20° edición, esta vez en la categoría Side by side, con el proto OT3 y Mike Horn como navegante.

"Vamos a pasarla bien, el OT3 es un vehículo divertido. Es un poco pronto aún para saber dónde podemos estar, iremos etapa por etapa y concentrados en mejorar cada día", indicó el galo.

En cambio no estará en la competencia la punta de lanza del equipo Sherco TVS de Motos: Michael Metge. El francés, que había anunciado que está iba a ser su última participación, se ausentará debido a que no pudo recuperarse de una lesión sufrida en una de sus rodillas durante el Rally de Marruecos.