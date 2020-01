El himno negado de José Luis Perales Sociales 03 de enero de 2020 Redacción Por El himno negado de José Luis Perales: el compositor reveló que la canción “¿Y cómo es él?” se transformó en una “cruz” para su carrera. El artista dijo que en un principio no lo quería interpretar, y que originalmente había sido creado para que lo entonara Julio Iglesias.

Un LongPlay. Un tocadisco. Una púa. Y de fondo, José Luis Perales. Con su tono de voz particular, su entonación única y a flor de piel. Una prosa que transmite lo que ninguna otra puede hacerlo. Una letra que llega a las emociones de sus seguidores. Así se vivía en los ’80 la música del cantante, que logró acercarse a las familias argentinas e instalarse por varias generaciones, señaló Teleshow.

José Luis Perales es uno de los grandes compositores de la historia de la música en español. Cuenta con decenas de triunfos en su carrera profesional, que le abrieron las puertas a diferentes mercados internacionales. Entre varios de sus éxitos, el cantante compuso uno de los principales himnos de la canción, “¿Y cómo es él?”, aunque aseguró que era un tema creado para otro cantante y que él nunca quiso interpretar.

José Luis Perales interpreta "¿Y cómo es él?"

En uno de los temas más sensibles del repertorio del cantante, el protagonista indaga a la mujer sobre las cuestiones por las que lo deja por otro. Coreado por miles de personas durante años, el estribillo se convirtió en un clásico: “¿Y cómo es él?/ ¿En qué lugar se enamoró de ti?/ ¿De dónde es?/ ¿A qué dedica el tiempo libre?/ Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida?/ Es un ladrón, que me ha robado todo”, señala su letra. “Él te estará esperando para amarte/ Y yo estaré celoso de perderte”, agrega en una poética estrofa.

Para el público, la canción tiene dos interpretaciones. Por un lado, la clásica historia de un hombre abandonado por su mujer, que lo deja para irse con otro y, sintiendo celos de la nueva relación de su mujer, indaga sobre cómo es su nueva pareja. Aunque para muchos, la canción habla de un hombre que le habla a su hija, enamorada por primera vez, quien se siente desplazado por un nuevo hombre en la vida de su pequeña. Pero el cantante español negó ambas versiones y desestimó los motivos por los que escribió ese tema. "No tiene más historia en realidad. Mucha gente cree que la hice para una hija, pero es imposible, porque cuando compuse ese tema mi hija María tenía tres años y esta es una canción para adultos”, confesó al medio dominicano Diario Libre.

A pesar del éxito, para el cantante la canción siempre fue un peso en su carrera. “El tema se convirtió en una especie de cruz para mí”, sostuvo. “Es una canción de encargo que fue escrita para Julio Iglesias, pero al final no se la di porque la gente de mi compañía creyó que la debía cantar yo", dijo Perales, y agregó: “Era una gran canción y pensaron que sería un gran éxito, como así fue”. En el momento en el que Perales le dio vida a la canción, Iglesias se acababa de separar de Isabel Preysler y ella se había vuelto a casar con Carlos Falcó, con quien tuvo a su hija, Tamara. “Aunque no tenía nada que ver con la realidad, yo pensé que Julio la podía interpretar porque él siempre daba un toque de credibilidad a sus canciones, pero mi compañía me prohibió dársela. La verdad es que yo no la quería cantar, porque no tenía nada que ver conmigo. Pero lo hice, y desde entonces el tema se convirtió en una especie de cruz para mí”, confesó.



Raphael interpreta "¿Y cómo es él?"

A pesar del propio Perales, la compañía tenía razón y el tema se convirtió en uno de los mayores éxitos musicales de todos los tiempos. Incluso, muchos cantantes realizaron diversas versiones del tema, entre los que se destacaron los de Raphael en el 2000 o Marc Anthony en el 2010.

A los 74 años, y con 50 de trayectoria, José Luis Perales acaba de anunciar que se retira de la vida artística a mediados de año, y que realizará la última gira de su carrera, Baladas para una despedida, con la que recorrerá España y gran parte de Latinoamérica. Seguramente, allí entonará una vez más esta canción, de la que se despedirá para siempre.