"Cada partido es una final", afirmó Saborido
03 de enero de 2020
El entrenador de Libertad de Sunchales se refirió a la dura temporada de la Liga Nacional para los Tigres.

FOTO LNB.COM.AR PREPARADO./ "El desafío es la permanencia", admitió el entrenador.

Tres partidos consecutivos fuera de Sunchales le esperan a Libertad en la reanudación de la Liga Nacional de Básquetbol. El martes 7 en Corrientes ante Regatas, el jueves 9 en la misma ciudad pero frente a San Martín, y el sábado 11 en Formosa ante La Unión. Sin dudas un inicio de 2020 complicado, pero con fe de seguir progresando como en el tramo final del año pasado.

Sebastián Saborido explicó que el proceso inicial de la temporada fue complejo y que contribuyó a los resultados negativos que se obtuvieron en el Súper 20 y en el inicio de la Liga Nacional, donde marcha último junto a Atenas de Córdoba. "El bajo presupuesto nos obligó a apostar a jugadores que no tenían experiencia en la elite del básquetbol argentino y eso conlleva un cierto riesgo. Ese plantel necesitaba de los foráneos para potenciarse y tardamos en encontrarlo. La llegada de Battle, Fayne y Yarbrough, jugadores muy jóvenes, nos empujaron y nos ilusionaron para afrontar de otra manera la competencia", señaló en declaraciones al sitio oficial de la institución aurinegra.

El entrenador jefe de los Tigres de Sunchales afirmó que los tres triunfos en fila en el cierre de año le permiten trabajar con mayor confianza luego de sufrir un arranque traumático en La Liga, donde cosecharon siete derrotas consecutivas, pero que aún están lejos de ser un equipo consolidado y hay que seguir trabajando para lograr una buena química entre los jóvenes talentos nacionales, los internos con experiencia y los extranjeros que están haciendo sus primeras armas fuera de su país.

Libertad regresó a los entrenamientos en la víspera con vista a los tres partidos de visitante que jugarán en el inicio de año. El DT aurinegro consideró que la ficha libre que dejó la salida de Ariel Ramos debería ser cubierta porque están dando mucha ventaja, pero que aún necesita evaluar el funcionamiento del equipo, especialmente los roles que puede cumplir Yarbrough que hasta ahora jugó dos partidos, para terminar de definir si necesita un perimetral o un interno. Finalmente, y previo a dejar un saludo de fin de año a la familia aurinegra, Saborido afirmó que "todos debemos estar preparado para este desafío que es la permanencia de la categoría. Estamos en el lote de abajo y cada partido es una final, especialmente los de local. No hay que perder el objetivo de vista y que es un proceso largo, donde necesitamos el apoyo de los liberteños, como lo han hecho hasta ahora, incluso cuando los resultados no se nos daban".