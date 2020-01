Amsafe pide prorrogar los vencimientos de luz y gas Locales 03 de enero de 2020 Redacción Por El gremio docente rechazó el nuevo cronograma de pagos. De mantenerse en febrero, amenazan con retención del crédito laboral. Exigen que se extiendan los vencimientos de gas, luz y del Nuevo Banco de Santa Fe.

SONIA ALESSO. Titular del gremio Amsafe.

A través de un documento escrito, el gremio docente exige que se modifique el cronograma de pago y una prórroga de todos los vencimientos de las empresas públicas provinciales, de la EPE, Litoral Gas y de las tarjetas de crédito del Nuevo Banco de Santa Fe. Amsafe realizó una presentación formal ante el Ministerio de Trabajo de la provincia sobre este tema ya que cientos de docentes van a cobrar su sueldo el 14, el 15 y hasta el 16 de enero.

“Tenemos un gran malestar porque como si esto fuera poco se hizo en enero. Si nos hubieran hecho esto durante el año lectivo, los docentes estaríamos reteniendo el crédito laboral. No nos olvidemos que casi el 60% de los docentes son sostén de familia”, dijo Sonia Alesso, secretaria general de Amsafe. Además, denunció que en los recibos de sueldo hay un error en la antigüedad que también es perjudicial para los docentes.

Asimismo, sostuvo que "los que asumieron el gobierno se tienen que hacer cargo de la situación y ordenar prioridades. Aspiramos a que convoquen con tiempo la paritaria general para poder discutir con tiempo todos los temas que le interesan a los docentes". Alesso sostuvo que el gobierno provincial está violando el artículo 128 de la ley de contrato de trabajo que obliga al empleador a pagar sueldos hasta el quinto día hábil.

Por su parte, Gustavo Terés, secretario general de Amsafe Rosario dijo sobre una marcha que se realizó en esa ciudad esta mañana: “Creemos que esta es una definición de una política de ajuste, no queremos volver a los 90.

Venimos a decirle al gobernador que reelabore este cronograma respetando los cinco días hábiles como dice la ley de contrato de trabajo”.

El vocero de Amsafe dijo que la nueva administración de Perotti “dejó de atender salud laboral, no se renovaron los contratos, lo que vemos también como un posible inicio de políticas de privatización”.

“Hay un nivel de improvisación muy grande”, consideró Terés. Y añadió que Perotti planteó “la ley de emergencia para tener la suma de poder sin control; vemos mucho desorden”, finalizaron.