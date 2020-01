Estudiantes ya tiene a Mascherano

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El plantel de Estudiantes de La Plata comenzó ayer la pretemporada en el Country Club de City Bell y el entrenador Gabriel Milito contó con la presencia de 24 futbolistas, entre ellos los refuerzos Javier Mascherano y Martín Cauteruccio. En el ensayo matutino también estuvo Lucas Rodríguez, quien regresó tras su préstamo en el D.C. United de los Estados Unidos, mientras que el que no asistió fue Gonzalo Jara: el defensor se ausentó por problemas personales, pero se estima que se sumará en los próximos días.

Con las flamantes incorporaciones de Mascherano y Cauteruccio, el plantel cumplimentó las exigencias ordenadas por el preparador físico Sergio Di Bartolo en la cancha principal del predio. La pretemporada se desarrollará íntegramente en las instalaciones del Country Club de City Bell y Estudiantes de La PLata volverá a la acción por la Superliga el 25 de enero a las 19:40 cuando visite a San Lorenzo por la fecha número 17 del certamen argentino.

Los siguientes son los jugadores que iniciaron la pretemporada: Arqueros: Mariano Andújar, Emiliano González y Jerónimo Pourtau.

Defensores: Iván Erquiaga, Juan Fuentes, Facundo Mura, Jonatan Schunke, Facundo Sánchez y Mauricio Rosales.

Mediocampistas: Javier Mascherano, Manuel Castro, Diego García, Iván Gómez, Nahuel Estévez, David Ayala, Andrés Ayala, Darío Sarmiento, Enzo Kalinski, Ángel González y Lucas Rodríguez.

Delanteros: Martín Cauteruccio, Gastón Fernández, Mateo Retegui y Federico González.



EN GIMNASIA SIN DIEGO

Gimnasia y Esgrima La Plata retornó ayer a los entrenamientos sin la presencia de su técnico Diego Armando Maradona, pero con la confirmación de la llegada del mediocampista creativo Matías Pérez García, que se suma al objetivo de lograr la permanencia en la Superliga. En el predio de "Estancia Chica", Maradona no estuvo y el club platense no informó el motivo por el que se ausentó de un entrenamiento en el que hubo evaluaciones físicas y luego fútbol en espacios reducidos.

Su ayudante de campo Sebastián "Gallego" Méndez se hizo cargo de la práctica diagramada, que contó con la presencia de Matías Pérez García, que junto a los colombianos Jonathan Agudelo (mediocampista) y Harrinson Mancilla (delantero), son los refuerzos del plantel.