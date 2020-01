San Lorenzo arranca con una incorporación Deportes 03 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El plantel de San Lorenzo volverá hoy a los entrenamientos para dar inicio a los trabajos de pretemporada y el técnico Diego Monarriz contará con uno de sus pedidos: un mediocampista central de marca que será Diego "Torito" Rodríguez.

Rodríguez estará junto a sus nuevos compañeros en la convocatoria del club de Boedo para las 9.00 en la Ciudad Deportiva del Bajo Flores. Luego, los jugadores volverán a encontrarse a las 20.30 en el hotel Sofitel La Reserva de la localidad bonaerense de Cardales, donde quedarán concentrados para realizar la pretemporada.

"Veremos lo que me pide Monarriz y ahí trataremos de dar lo mejor. La idea es estar a la altura de un club tan grande como San Lorenzo, es una institución donde tenemos que estar siempre peleando por los títulos", afirmó Rodríguez en declaraciones a la prensa antes de realizarse la revisión médica.

"Elegí San Lorenzo por el desafío de un equipo grande, de pelear cosas importantes, sé lo que significa la institución y ni lo dudé cuando supe del interés", agregó. Rodríguez llega a San Lorenzo a préstamo sin cargo del Tijuana y con una opción de compra de 1.200.000 dólares por la totalidad de su ficha, en una negociación que incluirá la cesión del mediocampista Alexis Castro al club mexicano.

Castro, de 24 años, finalizó su estadía en Defensa y Justicia donde jugó todo el 2019 y como Monarriz no lo iba a tener en cuenta, será cedido al Tijuana.

En tanto, otro de los que podría emigrar es Ezequiel Cerutti, quien es pretendido por Vélez y, teniendo en cuenta que no ingresa entre las prioridades de Monarriz, la dirigencia del "Ciclón" no vería con malos ojos cederlo.

San Lorenzo tiene un partido amistoso programado para el sábado 11 de enero frente a Talleres de Córdoba en la ciudad de San Juan mientras que la actividad oficial para el "Ciclón" volverá el 25 del mismo mes, cuando reciba a Estudiantes de La Plata a las 19.40 en el Nuevo Gasómetro.