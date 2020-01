Pirotecnia: un proceso que va a llevar tiempo Locales 03 de enero de 2020 Redacción Por Desde abril de 2019 en Rafaela existe la Ordenanza 5081 que establece la prohibición del uso de la pirotecnia sonora. En Nochebuena y Año Nuevo si bien se utilizaron este tipo de elementos, hubo clausuras de locales comerciales y muchas denuncias.

Lo que empezó con la prohibición total de la pirotecnia, pasando por la regulación hasta llegar al proyecto final donde se declaró a la ciudad de Rafaela libre de Pirotecnia de Efecto Audible No Lumínica", llegando así a una prohibición parcial y apostando a lo que se viene pregonando como "Más luces menos ruido", se puso en práctica durante los festejos de Nochebuena y Año Nuevo.

Es evidente que todo proceso en el que se ponen en juego cambios de hábitos y conductas lleva tiempo; también es cierto que cuando hay normas que se hacen cumplir, esto ayuda a que los resultados se aprecien de manera contundente.

Si bien el proyecto estuvo mucho tiempo en comisión, el entonces concejal de Cambiemos, Hugo Menossi presentó una iniciativa alternativa en la que se detallaron cada uno de los elementos de pirotecnia que están habilitados y cuáles no. Esto con el objetivo de no generar suspicacias y haber logrado el tratamiento de la Ordenanza y su aprobación.

“Como toda costumbre, este es un proceso que lleva tiempo, educar concientizando es la clave y no se hace de un día para el otro, este es un trabajo casa por casa, mostrando a los vecinos las dificultades que atraviesan las personas y animales con la pirotecnia de efecto audible. Por otro lado hay que trabajar con la parte privada para promocionar e incentivar la comercialización de artefactos de artificio de efecto lumínico”, analizó Menossi al ser consultado sobre como analiza el cumplimiento de la Ordenanza 5081.

A su vez el ex concejal señaló que “todos deben ser socios estratégicos en la campaña de desincentivación del uso de artefactos de efecto audible. Hay que fortalecer los controles en los comercios no habilitados, la clandestinidad es el principal adversario a combatir”.

Respecto al resultado, Menossi manifestó que “claramente no es bueno, hace años que se derrocha dinero público ´solo para cumplir´. El intendente sigue tratando el asunto con tibieza, en donde realiza acciones para la tribuna y no toma decisiones efectivas. Mientras tanto muchos rafaelinos sufren las consecuencias de un Estado Municipal ´mal enfocado y/o poco interesado´ y parte de la sociedad que ignora que los derechos de uno terminan cuando comienzan los del otro”.



LA MIRADA DE LAS

PROTECCIONISTAS

En tanto al ser consultada una de las referentes de una de las agrupaciones proteccionistas de animales, expresó que “tenemos un grupo de WhatsApp que se llama ´no a la pirotecnia ´que está integrado por alrededor de 70 vecinos de diferentes barrios, y la verdad es que escuchamos y vimos el uso de bombas de estruendo, de pirotecnia sonora. No me atrevo a decir que menos que en Navidad, por momentos incluso más. Lo que evaluamos es que la Ordenanza se tiene que hacer cumplir, que iniciamos un nuevo año y que tenemos el compromiso del municipio, del intendente y de todo su equipo de gobierno de hacerla valer a la Ordenanza”, dijo Ana Paula Rosillo.

“Lo que sabemos es que para que la Ordenanza se cumpla eso no va a ser de un día para el otro, va a llevar tiempo, controles, campañas de concientización y de información por parte del municipio hacia la sociedad, así como también a través de las redes sociales y en medios de comunicación. Creemos que de a poco podemos ir construyendo una ciudad más inclusiva y esa Rafaela que queremos para todos. Lo cierto es que estamos en camino hacia eso”, indicó.