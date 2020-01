Concejales rafaelinos firmaron la resolución para congelar sueldos Locales 03 de enero de 2020 Redacción Por Fue ayer por la tarde cuando se logró que sea respaldado por la firma de los diez ediles. La medida ya rige por el término de 180 días.

En medio del receso legislativo, el Concejo a pleno y en virtud de la compleja situación socioeconómica, de manera unánime y en sintonía con el Ejecutivo, elaboró una resolución interna –impulsado por el PJ primero y después validada por Cambiemos- para congelar por el plazo de 180 días los sueldos de los concejales y de los dos cargos pagos, el del secretario y prosecretaria.

Este jueves por la tarde cuando se logró respaldar el proyecto de resolución interno con todas las firmas de los ediles, se oficializó la determinación que precisamente por presentarse de este modo no requirió de la elaboración de una Ordenanza y por ende de la concreción de una sesión extraordinaria.

El concejal oficialista Jorge Muriel, explicó que la disposición va en consonancia con la medida adoptada por el Poder Legislativo a nivel provincial y nacional y obviamente en función de lo impulsado por el Ejecutivo local.

“Es una señal en un momento tan difícil donde se le reclama un gesto a tantos sectores en medio de la emergencia económica y social y en donde pudimos consensuar con los otros bloques y sacar una única resolución. Nosotros podríamos habernos reducido el sueldo y después recuperarlo en la paritaria que está atada a la del SEOM, por lo tanto podríamos habernos bajado un 30% y recuperarlo en febrero o marzo; era mucho más previsible congelarlo por 180 días y de esa manera poder después de ese período cuantificar cual es el ahorro total, sino iba a ser solo dejarlo como una noticia y que después efectivamente no tenga el efecto que tenía que tener”, señaló el concejal justicialista.

Muriel respaldó esta afirmación explicando que después de los 180 días de congelados los haberes si se otorga algún aumento va a ser con la base que quedaron congelados en enero, “es decir no es que se ajustan y vuelven al nivel que deberían tener dentro de seis meses”.



LA RESOLUCION INTERNA

El proyecto quedó redactado de la siguiente manera con los considerandos respectivos: “Que en el año 2018 este Cuerpo Legislativo establece una suspensión de los incrementos en las remuneraciones de la retribución mensual percibida por el Intendente Municipal, Jefe de Gabinete, Secretarios Municipales, Subsecretarios, demás funcionarios del Gabinete Municipal y Entes Autárquicos, y dietas de los Concejales Municipales, Secretario y Prosecretario del Concejo Municipal.

Que la situación socioeconómica que atraviesa nuestro país requiere que los Funcionarios Políticos den señales concretas a la población y se adecuen a dicho contexto contemplado en la Ley 27.541.

Que siempre se le ha exigido esfuerzos a los mismos sectores contribuyentes llevándolos a imponerles cargas tributarias excesivas, y que como servidores públicos debemos demostrar un acompañamiento concreto en dichos esfuerzos.

Que consideramos importante que nuestro Cuerpo reitere el gesto que tuvo en el año 2018, para el conjunto de la sociedad, suspendiendo por 180 días los incrementos en la remuneración percibida de todos los Concejales, así como también del Secretario y la Prosecretario del Concejo Municipal de Rafaela.

Que esperamos que este tipo de gestos sean replicados en los diferentes niveles legislativos, ejecutivos y judiciales, no solo con los incrementos salariales sino también reduciendo la estructura de personal contratado en carácter de asesores y que constituyen erogaciones mayúsculas para el Estado.

Que cumplido el plazo estipulado para el congelamiento de los dietas de los Concejales, Secretario y Prosecretario Municipal, se hará un cálculo de ahorro concreto en función de los incrementos no percibidos que se establezcan a lo largo de dicho período y será este Cuerpo el que determine el destino del mismo”.

De esta manera la resolución tiene un Artículo central en donde se establece suspender por 180 días a partir del 1 de enero de 2020, todo incremento en la remuneración de las dietas percibidas por los Concejales Municipales, Secretario y Prosecretario del Concejo Municipal.