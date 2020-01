Seminarios culturales de verano Región 03 de enero de 2020 Redacción Por SUARDI

SUARDI. - El Area de Cultura y Educación de la Municipalidad dio a conocer a toda la comunidad los distintos Seminarios que habrá disponibles para el verano 2020.

La gama de actividades es variada, y se remarca que las mismas son totalmente gratuitas para todos los jóvenes suardenses menores de 18 años, mientras que para los adultos cada propuesta tiene un costo mensual de $ 250.

Cabe destacar que del lunes 30/12 al viernes 03/01 serán las inscripciones, y que a partir del lunes 06/01 los diferentes seminarios estarán dando inicio.

A continuación, dejamos el listado final de los Seminarios ofrecidos:



1) “MAQUILLAJE ARTISTICO INFANTIL”

Lugar: SUM del Ferrocarril

Día y horario: martes y miércoles (18:00 hs)

Destinatarios: niños y jóvenes de 10 a 18 años

Referente: Lorena Monge



2) “ECO – CROCHET”

Lugar: Casa de Mareilí

Día y horario: Jueves (08:00 hs)

Destinatarios: adultos y adultos mayores

Referente: Patricia Boscarol



3) GUITARRA Y UKELELE

Lugar: SUM del Ferrocarril

Día y horario: lunes y jueves (17:00 a 19:00 hs)

Destinatarios: niños y jóvenes a partir de 8 años

Referente: Francisco Chicco



4) “NO DEJES DE PINTAR”

Lugar: SUM del Ferrocarril

Día y horario: miércoles (16:00 a 18:00 hs)

Destinatarios: Niños/as

Referente: Ana María Rodríguez



5) “ACTIVIDADES INTEGRALES PARA ADULTOS MAYORES”

Lugar: Club Banco Nación

Día y horario: miércoles y viernes (17:00 a 18:00 hs)

Destinatarios: Adultos mayores (+ 60 años)

Referentes: Gabriela Canello, Berenice Moriconi y Virginia Sampietro



6) “ACROTELAS”

Lugar: Sala Estrada

Día y horario: martes y jueves (19:00 a 20:30hs)

Destinatarios: Jóvenes desde 14 años

Referente: Sandra Goyenechea



7) “TANGO”

Lugar: SUM del Ferrocarril

Día y horario: jueves (21:00 a 22:30 hs)

Destinatarios: Jóvenes y adultos

Referente: Lucio Borgnino



GANADORES CONCURSO NAVIDEÑO “ABRILE LAS PUERTAS A LA NAVIDAD”

Días atrás, el Area de Cultura y Educación de la Municipalidad invitó a toda la comunidad a participar del Concurso Navideño “Abrile las puertas a la Navidad”.

El método para elegir a los ganadores fue el siguiente: una vez recibidas las fotos, las mismas se publicaron en la página de Facebook de la Municipalidad, erigiéndose como ganadora la foto que recibía más “Me Gusta”, con fecha límite hasta el jueves 26/12.

El certamen estuvo dividido en tres categorías: “Comercios”, “Instituciones” y “Particulares”. Cabe destacar que sumando las tres categorías hubo un total de 16 participantes en el certamen.

El principal objetivo de esta convocatoria fue vestir una vez más de fiesta nuestra localidad, incentivando a los vecinos a participar decorando sus hogares.



NOMINA DE RECONOCIMIENTOS

CATEGORIA PARTICULARES

Ganador: Flia Lastra (107 Me Gusta)

CATEGORIA INSTITUCIONES

Ganador: Jardín Maternal “Los Gurises” (64 Me Gusta)

CATEGORIA COMERCIOS

Ganador: Peluquería “Grisel” (98 Me Gusta)



PREMIO

Los ganadores obtienen como premio una bonificación con respecto a las Tasas Municipales, más precisamente, quedan absueltos de abonar la misma por 3 meses.



ESCUELITA DE BOCHAS

La Coordinación de Deportes de la Municipalidad , invita a todos los niños de entre 4 y 13 años a participar de la ¡Escuelita de Bochas! La actividad está a cargo de los profesores Gabriela Isleño y Daniel Rodríguez.

Cabe destacar que la disciplina se brinda de forma totalmente gratuita, y que la misma se desarrolla en los tres Clubes de la Ciudad (CSS, Club “Chanta Cuatro” y Juniors Club) todos los martes y jueves de 18:00 a 19:00 hs.

Asimismo se destaca que para practicar la actividad no es necesario llevar material, ya que el mismo es aportado íntegramente por la Municipalidad.

Los interesados en participar deberán contactarse con la profesora Gabriela Isleño al siguiente número telefónico.: (03562) 15408889.



PROPUESTAS DE VERANO DEL ÁREA DE DEPORTES

La Coordinación de Deportes de la Municipalidad dio a conocer a toda la comunidad las distintas propuestas que habrá para éste verano 2019/2020.

La gama de actividades es variada, y se remarca que las mismas son totalmente gratuitas para todos los jóvenes suardenses menores de 18 años, mientras que para los adultos cada disciplina tiene un costo; con la única excepción del Taller de “Zumba”, el cual es gratuito para todas las edades.

A continuación, dejamos el listado de las diferentes propuestas:

1) “VOLEY”

Lugar: Club Banco Nación

Días: lunes y martes (21:30 a 22:30 hs)

Interesados: a partir de los 13 años

Referente: Moriconi, Berenice

2) “CUERPO ACTIVO” (Actividad Física)

Lugar: SUM del Ferrocarril

Días: lunes y miércoles (20:00 hs)

Interesados: a partir de los 15 años

Referente: Poi, Anahí

3) “TAEKWONDO”

Lugar: SUM del Ferrocarril

Días: lunes y miércoles (21:00 hs)

Interesados: a partir de los 13 años

Referente: Ocampo, Matías

4) “BÁSQUET MIXTO”

Lugar: Club Sportivo Suardi

Días: lunes y miércoles (18:00 hs)

Interesados: de 7 hasta 14 años

Referente: Farías, Álvaro

5) “TIRO CON ARCO”

Lugar: Club de Caza y Pesca “Alerta” Suardi

Días: jueves (18:00 a 20:00 hs)

Interesados: a partir de los 10 años

Referente: Villalba, Eduardo

6) “TENIS”

Lugar: Club de Caza y Pesca “Alerta” Suardi

Días: martes y jueves (18:00 a 19:00 hs)

Interesados: de 6 hasta 12 años

Referente: Lorenzatti, Tatiana

7) “ESCUELITA DE BOCHAS”

Lugar: Clubes de Suardi

Días: martes y jueves (18:00 a 19:00 hs)

Interesados: de 4 hasta 13 años

Referentes: Isleño Gabriela y Rodriguez Daniel

8) “ZUMBA”

Lugar: Plaza de la Mujer "Norma Babbini de Marcó"

Día: martes (20:30 hs)

Interesados: Público en General

Referente: Moriconi, Berenice

5) UTA 2020

La Agencia ASSAL de la Municipalidad de Suardi informa que ya se puede realizar la Habilitación de Transportes Alimenticios, correspondiente al año 2020.

Se recuerda que la misma es obligatoria para todos los transportes de alimentos radicados en la Provincia de Santa Fe.

Para obtenerla, deberán acercarse al Edificio Municipal (1° de Mayo 364), de lunes a viernes, en horario de atención al público (07:00 a 13:00 hs).