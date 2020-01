Marcharon frente a Tribunales por la muerte de Gonzalo Glaría

Por Javier Alfonso, (Redacción LA OPINION). - Nada es igual en Rafaela desde poco después de las 11:30 de la mañana del martes 31 de diciembre, último día de la década anterior, cuando en un confuso incidente en un primer momento -ya que se creía al principio que sólo era un accidente de tránsito-, el joven rafaelino Gonzalo Glaría de 26 años perdió la vida en un accidente entre motos.

Con el correr de las horas algo distinto, fuera de lo común, fue tomando forma y se empezó a entender que se trataba de mucho más que de un accidente de tránsito.

Según todas las versiones de fuentes extraoficiales –ya que nada oficial se supo al respecto de este hecho- Gonzalo habría presenciado un robo perpetrado por motochorros a una persona –o le habrían pedido auxilio- en la esquina de Av. Mitre y Av. Roque Sáenz Peña, y el joven Gonzalo, en una actitud digna de destacar por su solidaridad y su hombría de bien, salió con su moto en persecución de los motochorros.

Una vez que les dio alcance en calle Triunvirato a cercana distancia de su desembocadura en Av. Santa Fe, –siempre hablando en terreno extraoficial- ambos rodados habrían colisionado entre sí por causas que se investigan, cayendo ambos al pavimento, con la mala fortuna de que Gonzalo –quien hacía uso responsable de un casco- habría impactado fuertemente con su cuerpo contra un vehículo estacionado, lo cual le produjo lesiones de tal gravedad que poco después estas terminaron con su vida.

Se asegura que el impacto fue en el tórax, siendo esa la zona más golpeada. Y no sólo eso sino que varias fuentes aseguran también que uno de los malvivientes fue hasta donde él estaba, después del accidente, y le propinó una patada en su cuerpo, todo lo cual es en estos momentos materia de investigación.

Así las cosas, casi como la mayor burla del destino, quien solidariamente habría perseguido a los ladrones para ayudar a otro ciudadano, terminó recibiendo el peor final y los ladrones impunes hasta el punto de que hasta la noche de ayer aún no habían sido identificados.



MARCHA E

INDIGNACION

Cabe aclarar en este punto que Gonzalo pertenecía a la familia propietaria de la firma “Glaría Repuestos”, ubicada en calle 25 de Mayo, por lo que debido a su actividad cuenta con muchísimos amigos, allegados y clientes, siendo la familia Glaría ampliamente conocida por esa actividad, cultivando un sinnúmero de relaciones sociales que se hicieron presentes en una marcha y en el sepelio para la despedida de sus restos.

Es así que en la tarde de ayer, a partir de las 19:00, familiares y amigos de Gonzalo participaron de una marcha por las calles de la ciudad, que según testigos, se contaba en el largo de una cuadra y media de participantes.

En medio de llantos, y profundas muestras de dolor, pero en silencio y sin discursos, la marcha salió de la Plaza 25 de Mayo a las 18:45 por bulevar Lehmann, pasó por el edificio de los Tribunales de Rafaela y terminó en la sala velatoria Visión ubicada en calle San Martín a metros de Tucumán, donde una hora después de terminada permanecía apostada una gran cantidad de gente en ese segmento de calle San Martín, debiendo ser interrumpido el tránsito con un corte total efectuado por móviles de Protección Vial y Comunitaria.

En esa cuadra repleta de gente, se respiraba en el aire frustración, impotencia, dolor y sed de justicia.

La inhumación de los restos de Gonzalo serán hoy a partir de las 9:00 en el Cementerio Municipal, según estaba previsto.



OFICIALMENTE

De fuentes judiciales reservadas que dialogaron con LA OPINION, se esclarecieron algunos puntos que son los que siguen.

En primer lugar no hay autores identificados aún, mucho menos detenidos, ni tampoco se puede hablar de la calificación penal de lo ocurrido hasta tanto se avance en la investigación que están llevando adelante las fiscales Angela Capitanio y Gabriela Lema.

La autopsia ya se completó, y los resultados fueron entregados a los padres y familiares de Gonzalo, a los fines de respetar su intimidad en tan difícil momento.

En pos de la veracidad y seriedad de la información, desde el Ministerio Público de la Acusación, Fiscalía Regional N°5 Rafaela, se irá informando lo concerniente a este caso cuando los resultados de la investigación así lo ameriten; respetando la prioridad que tiene la familia Glaría en ser la primera conocedora de los resultados.

La institución estuvo permanentemente a disposición de los padres de Gonzalo como así también del resto de su familia.