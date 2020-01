Trump pidió proteger los intereses de EE.UU. Internacionales 02 de enero de 2020 Redacción Por REIVINDICO EL ATAQUE CONTRA IRAK

FOTO ARCHIVO DONALD TRUMP. Presidente de Estados Unidos.

BUENOS AIRES, 2 (NA). - Un grupo de seguidores de la milicia chiíta en Irak derribó una puerta de entrada de la Embajada de los Estados Unidos en Bagdad e ingresó al lugar por la fuerza.

Fuentes oficiales confirmaron que el embajador estadounidense ya había sido evacuado debido a preocupaciones de seguridad.

Las agencias noticiosas internacionales Associated Press y Reuters consignaron que las fuerzas de seguridad iraquíes lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a la multitud de manifestantes que se encontraban al otro lado del muro fortificado que separa el complejo, denominado "Zona Verde".

Se observaron llamas en el interior del recinto diplomático y al menos tres soldados estadounidenses en el tejado de la embajada, indicó "La Voz de América".

A través de un altavoz, un hombre pidió a los manifestantes que no entrasen el recinto diciendo: "El mensaje ha sido entregado".

Medios emplazados en el lugar informaron que la puerta que cedió era una entrada lateral y que es utilizada por los autos que acceden al complejo.

Cientos de manifestantes habían avanzado alrededor de unos cinco metros por un pasillo que lleva al edificio principal, pero no pudieron aproximarse a menos de unos 200 metros.

Cientos de personas se habían congregado frente a las oficinas consulares del gobierno de Estados Unidos tras los letales ataques aéreos de Washington que mataron a 25 combatientes.

Por el lado de la política, el primer ministro iraquí, Adel Abdul Mahdi, había condenado los ataques aéreos estadounidenses contra bases de las milicias iraquíes respaldadas por Irán, una medida que podría arrastrar aún más a Irak al conflicto entre Washington y Teherán.



LO REIVINDICO

El presidente estadounidense, Donald Trump, reivindicó el ataque de su país contra Irak, en tanto que solicitó que esa nación proteja los intereses norteamericanos.

"Irán mató a un contratista estadounidense e hirió a muchos. Respondimos fuertemente y siempre lo haremos", escribió en Twitter con respecto al motivo del ataque armado estadounidense a bases en Irak.

Trump añadió: "Irán es completamente responsable del ataque a la Embajada de nuestro país".