Comienza el ciclo de Pusineri

Con Lucas Pusineri como flamante entrenador, Independiente pondrá en marcha su año este jueves cuando comience la pretemporada, que será corta, dado que el 19 de este mes deberá enfrentar a River en un partido pendiente de la Superliga. El conjunto "diablo" se reunirá en el predio de Villa Domínico y tras los exámenes médicos de rigor, Pusineri comenzará a darle forma a su idea de juego. El cuerpo técnico del ex volante está conformado por Rubén Tanucci (ayudante de campo), Ariel Perticari (preparador físico) y Leo Díaz (entrenador de arqueros). Hasta el momento no se definió el lugar en el que Independiente hará la pretemporada, aunque lo seguro es que no irá a Mar del Plata. Las opciones que se manejan son un predio en Pilar u otro en Luján, aunque por pocos días, ya que el 19 de este mes jugará ante River en un partido pendiente de la Superliga, en el estadio Monumental. Independiente tuvo un semestre muy irregular de la mano de Sebastián Beccacece y Fernando Berón, por lo que marcha en el puesto 15 de la Superliga, con 21 puntos, pero un partido menos, precisamente ante River. El "Rojo" afrontará la Superliga, pero además la Copa Sudamericana, torneo en el que por la primera ronda enfrentará a Fortaleza de Brasil. Pusineri aseguró, en la conferencia de prensa de presentación que buscará primero evaluar el plantel, para luego decidir quien continuará o no en el club, aunque probablemente pedirá algún refuerzo. Luego de estar a préstamos en otros clubes, quienes volverán a Independiente serán: el defensor Francisco Delorenzi, dirigido por Pusineri en Deportivo Cali; y los delanteros Leandro Fernández (Vélez Sarsfield) y Braian Romero (Athlético Paranaense de Brasil). El fixture de Independiente en el arranque de Pusineri no será nada sencillo, porque luego del partido con River, una semana más tarde visitará a Boca, en el estreno oficial de Miguel Ángel Russo como entrenador. Después, la Superliga le deparará un choque con Rosario Central y una fecha más tarde el clásico ante Racing, que estará dirigido por Beccacece.



MARADONA Y MASCHERANO

En tanto, Estudiantes y Gimnasia y Esgrima La Plata volverán también este jueves a los entrenamientos cuando den inicio a la pretemporada 2020, uno con la figura de Javier Mascherano, en su regreso al fútbol argentino, y el otro con la continuidad de Diego Maradona en el banquillo. El "pincha" arrancará su trabajo en el Country de City Bell, pero además de Mascherano tendrá como nuevos refuerzos al uruguayo Martín Cauteruccio, proveniente del Cruz Azul de México, y al mediocampista Lucas "Tití" Rodríguez, tras su paso por la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. Sin embargo, el nombre de Mascherano, quien ya fue presentado oficialmente en el estadio de 1 y 57 hace algunas semanas, es el más relevante del plantel que conduce Gabriel Milito. El "Jefecito" vuelve al fútbol argentino luego de 14 años, tras su paso por Corinthians de Brasil, West Ham de Inglaterra, Liverpool de Inglaterra, Barcelona de España y Hebei Fortune de China. La idea de Mascherano es poder estar en el debut de Estudiantes en el reinicio de la Superliga, el próximo 25 de este mes, ante San Lorenzo, por la fecha 17. Como contrapartida, Milito no contará con el juvenil Matías Pellegrini, quien continuará su carrera en el Inter de Miami, de la segunda división de la MLS. La pretemporada de Estudiantes se realizará íntegramente en el Country y tiene previsto tres amistosos para el 11, 15 y 18 ante Defensores de Cambaceres, Cerro Largo de Uruguay y Temperley.

Por su parte, la mejor noticia para Gimnasia y Esgrima de cara al 2020, es que Diego Maradona sigue siendo el entrenador, y con el objetivo de mantener la categoría, el "Lobo" arrancará hoy la pretemporada en el predio de Estancia Chica. El equipo "men sana" está en el último puesto en la tabla de promedios con 1,029 puntos y debe superar a tres equipos en las 18 fechas que le restan a la temporada (siete de la Superliga en curso y once de la fase regular de la Copa de la Superliga). Maradona, secundado por Sebastián Méndez, ya tiene dos refuerzos: el mediocampista colombiano Harrinson Mancilla, ex Cúcuta Deportivo, y el enganche Matías Pérez García (ex Tigre). Pero además podría sumar otro futbolista colombiano, el delantero Jonathan Agudelo, quien también pasó por Cúcuta, aunque el sueño de Maradona es poder sumar a otro atacante de jerarquía, que podrían ser el uruguayo Santiago "Morro" García, de Godoy Cruz de Mendoza, o Luis "La Pulga" Rodríguez, que no continuará en Colón de Santa Fe. Gimnasia tendrá una dura pelea con otro tres equipos para evitar perder la categoría: Patronato de Paraná (1,058), Aldosivi de Mar del Plata (1,097) y Central Córdoba de Santiago del Estero (1,125).