9 de Julio reinicia la pretemporada Deportes 02 de enero de 2020 Redacción Por Con la llegada de varias caras nuevas a partir de esta tarde, el León rafaelino pone primera en este 2020 pensando en ser protagonista del certamen nacional que arrancará en febrero. Hasta el momento el club sumó 11 refuerzos.

FOTO JORGE BARRERA NUEVO CUERPO TECNICO JULIENSE. Gustavo Giorgi, Agustín Giorgis, Juan Olmos, Martín Gallo, Claudio Emmert, Marcelo Werlen y Adrián Schumacher. FOTO FACEBOOK NAHUEL SPECK. Uno de los refuerzos del "9" que proviene de Atlético.

Este jueves, a partir de las 18 y en el estadio Germán Soltermam, 9 de Julio "retomará" su ilusión de ser protagonista en el Torneo Regional 2020 cuando reinicie la pretemporada. El plantel, con algunas caras nuevas del ámbito liguista, había comenzado a entrenar desde el 16 al 20 de diciembre, y luego del parate de las Fiestas de fin de año, a partir de hoy se van a estar sumando las incorporaciones "foráneas". Hasta el momento, la dirigencia juliense, y después de varios años, ha hecho un gran esfuerzo y ha sumado a 11 refuerzos, un equipo nuevo prácticamente, ya que la idea para este año es tratar de lograr uno de los ascensos para el Federal A.

Para esta tarde se espera que estén presentes el volante Cristian Sánchez, proveniente de Libertad de Sunchales y la última incorporación hasta el momento, los ex Atlético de Rafaela, Nahuel Speck, lateral izquierdo, y Luciano Pogonza, volante, el delantero Brian Noriega, ex Ben Hur, Talleres y Altos Hornos Zapla, entre otros, Maximiliano Martínez, lateral derecho proveniente de Cosmos, y Ezequiel Saavedra, volante central ex Libertad y BH. Previamente, ya habían entrenado con anterioridad el arquero Marcos Cordero; los defensores Sebastián Mandrile y Martín Albertengo, el volante Andrés Mandrile y el atacante Nicolás Peralta.



SOBRE LIBERTAD

Libertad de Sunchales fue uno de los equipos que recibió la licencia para participar del próximo Torneo Regional Amateur 2020. En este sentido, la pretemporada estará comenzando el 6 de enero y el entrenador continuará siendo Gustavo Rivarossa, quién manifestó en algunos medios que "fue muy bienvenida la invitación para jugar el Torneo porque nos va ayudar a proyectarnos de otra manera. Con respecto al equipo, lo vamos a armar con la base de los jugadores que terminaron jugando el año pasado en Liga Rafaelina. Vamos a tratar de sumar algunas incorporaciones que puedan ayudar a los chicos a crecer, a los chicos que ya venían jugando. En cuanto a los objetivos, queremos darle roce a los jugadores para que sigan creciendo y así apostar a un proyecto a largo plazo. Hoy en día como está Libertad y cómo se están reforzando los demás, no creo que podamos pelear por el ascenso. Por eso si la invitación para jugar el Regional es por 3 años, está espectacular ya que nos va ayudar a proyectarnos.". Rivarossa estará acompañado por Roberto Cabral como ayudante de Campo y Fabián Montenegro en la preparación física, mientras que en las próximas horas podría sumar un entrenador de arqueros, siendo el apuntado Gustavo Ferraudo.