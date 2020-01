Impactará en precios la eliminación del IVA Nacionales 02 de enero de 2020 Redacción Por ADVIERTEN LOS SUPERMERCADOS CHICOS

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El presidente de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA), Víctor Parpaceli, advirtió que la eliminación del IVA en los alimentos "impactará duramente" en el precio de los artículos de la canasta básica.

No obstante, Parpaceli reconoció que un sector supermercadista y de proveedores "aceptó el compromiso de dividir en partes la absorción del impuesto" y no trasladarlo a los precios, en una reunión con el Gobierno.

La FASA, que representa a las pequeñas cadenas de supermercados del interior del país, en su mayoría pymes, no participó de las discusiones con las autoridades.

El Gobierno acordó con los supermercados y proveedores para que absorban un 14% del 21% de la alícuota del IVA que se reimplanta y que solamente el 7% restante sea trasladado a los precios.

"Veníamos advirtiendo que la culminación del decreto iba a impactar duramente sobre el precio final de los productos", dijo Parpaceli.

El empresario supermercadista dijo que esperan que "en el acuerdo que se comenta estén todas las partes firmes para poder hacerlo y sostenerlo en el tiempo", al opinar sobre lo que el Gobierno acordó con las grandes cadenas de comercialización.

Parpaceli, en declaraciones periodísticas, sostuvo que se necesita "una reactivación urgente del consumo" y que la Tarjeta Alimentaria, destinada a sectores sociales vulnerables para compra de alimentos "será fundamental para romper con la recesión".

El anterior gobierno había suspendido el IVA a los alimentos hasta fin de año para compensar el impacto que la devaluación tuvo en los precios de la canasta básica.