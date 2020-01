“La impotencia como ciudadano de ver como todo esto avanza” Locales 02 de enero de 2020 Redacción Por La inseguridad en Rafaela se sigue cobrando vidas y las luces de alerta cada vez son más insistentes y generan en toda la sociedad rafaelina un reclamo de “Justicia”. Germán Bottero habló desde su rol en el Concejo y desde su lugar como ciudadano.

El último hecho que conmocionó a Rafaela con la muerte de Gonzalo Glaría, a partir de un nuevo hecho de inseguridad (ver sección Policiales), generó en diferentes ámbitos y canales de comunicación el reclamo de toda la gente para que se “haga algo” y en donde se sintetizó en una palabra “Basta”.

Al ser consultado sobre este tema y las promesas de todos los candidatos en campaña sobre seguridad y sobre qué se puede impulsar desde el Concejo Municipal, Germán Bottero señaló: "primero como rafaelino más allá del lugar que me toca ocupar, me siento impotente y consternado por los hechos que está viviendo Rafaela, donde nos estamos acostumbrando a una Rafaela violenta que parecería no tiene destino cuando pasan estas cosas y viendo como no le podemos encontrar la forma de contener, defender y proteger a nuestros ciudadanos que en definitiva es el trabajo que tenemos que hacer todos los que estamos en política y ahí creo que estamos fallando”.

Bottero se solidarizó con todas las familias que en los últimos tiempos debieron perder un ser querido a raíz de hechos de inseguridad. “Todos estos hechos disminuyen y nos hacen retroceder como ciudad en nuestra vida cotidiana”, señaló.

Respecto a lo que puede hacer el Concejo Municipal, el presidente del órgano Legislativo local dijo que “estamos dispuestos a colaborar y a ayudar, pero necesitamos ver y saber cómo va a comportarse la policía de ahora en más; después de 12 años ha habido un cambio de gobernador y de ministro y tenemos que ver cómo va a ir funcionando la policía que es el primer garante de los ciudadanos. Después lo que hace el municipio puertas para adentro que es donde nosotros tenemos más injerencias, estamos dispuestos a hablar y discutir todo lo que haya que discutir; votamos hace una semana el presupuesto donde sobre el tema de seguridad se plantearon algunas dudas”, manifestó.

En ese sentido Bottero explicó que al respecto “se nos contestó que en seguridad no miremos solo la inversión generada en la GUR o lugares específicos sino que la seguridad es transversal, es decir involucra a salud, desarrollo social donde hacen funcionar programas con la premisa central respecto a seguridad”.

“Nosotros entendimos esa explicación y le dimos al Ejecutivo las herramientas para que lo trabaje, pero por supuesto estos hechos que movilizan hacen que debamos reforzar todo el trabajo”, manifestó el radical.

“Debemos aprovechar que tenemos un nuevo gobernador rafaelino y reunirnos con su equipo”.

Por su parte Leonardo Viotti expresó también su mirada sobre estas cuestiones y dijo “respecto a la emergencia en seguridad sin dudas que la ciudad sigue en emergencia, tuvimos un año muy violento y lamentablemente terminamos con la muerte de otro inocente. La Ordenanza preveía posibles redireccionamientos de partidas para aumentar los recursos destinados a combatir la inseguridad, pero sinceramente no sabemos si han hecho uso de esa herramienta”.

El concejal de Cambiemos se refirió al rol de la provincia en materia de seguridad –tantas veces cuestionado al gobierno del FPCyS- y dijo “desde lo personal creo que debemos aprovechar que tenemos un nuevo gobernador que es rafaelino y debemos reunirnos con su equipo para coordinar acciones conjuntas y la llegada de los recursos que hace años pedimos para seguridad. También debemos sentarnos con la Justicia y ver qué hay que mejorar desde los otros poderes del Estado para que los delincuentes ya identificados queden presos... no puede ser que impunemente sigan sueltos en las calles personas que se sabe que viven del delito y son violentos. Ayer fuimos a recorrer barrio Mora y visitar a los vecinos que estaban abandonando sus casas por la inseguridad, dos familias de trabajadores, por culpa de cuatro o cinco menores totalmente identificados que viven robando y agrediendo a todos los vecinos. No puede ser que la Justicia y la Subsecretaría de la Niñez no hagan nada. Lo que debemos lograr es combatir la sensación de impunidad y que los delincuentes entiendan que hay castigos, porque si no hay represalias para sus delitos van a seguir haciendo lo mismo y la inseguridad va a seguir creciendo”.



“HAY QUE PREVENIR PARA

QUE LAS COSAS NO OCURRAN”

El joven concejal justicialista Juan Senn, dijo sobre la situación de inseguridad que crece en la ciudad que “nos vamos a reunir con Jorge (Muriel) y Brenda (Vimo) para ver como lo vamos a abordar, ya que ahora con el cambio de gobierno en provincia y nación hay también una transversalidad en cuanto a las políticas públicas. Siempre he insistido mucho en la prevención, hay que prevenir para que las cosas no ocurran y en ese sentido el Estado tiene que hacer mucho hincapié en eso”. A su vez Senn resaltó que en todos estos temas hay que ver de manera urgente la responsabilidad de la justicia.