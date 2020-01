Beccacece fue presentado en Racing Deportes 02 de enero de 2020 Redacción Por SUPERLIGA

Sebastián Beccacece fue presentado ayer como nuevo entrenador de Racing, donde hoy arrancará la pretemporada, y aseguró que su paso por Independiente no lo condicionó para aceptar la propuesta de la "Academia", a donde llega ahora para "entregar el cuerpo y el alma". "Mi paso por Independiente fue muy fugaz, muy corto, en ningún momento dudé en venir por eso. En todos lados trato de dejar todo y poner el alma. Acá vengo a hacer lo mismo, me gustó que un club como Racing, que está acostumbrado a pelear, me haya llamado y haya confiado en mí a pesar de algún mal resultado", afirmó en conferencia de prensa. Beccacece fue presentado como nuevo entrenador de Racing, tras firmar su contrato de un año, acompañado por el presidente del club, Víctor Blanco, y el mánager, Diego Milito. El flamante entrenador suplirá en el cargo a Eduardo Coudet, quien fue contratado por Internacional de Porto Alegre, y para el 2020, además de la Superliga, la Copa de la Superliga y la Copa Argentina, Racing afrontará la Copa Libertadores y, posiblemente, la Supercopa Argentina ante River. "En un recorrido muy corto he tenido la suerte de estar en Mundiales, de jugar Copa Libertadores, he estado en equipos grandes y no tan grandes. Como grupo de trabajo, tenemos confianza de estar a la altura. Estoy muy feliz de estar en Racing", destacó Beccacece de 39 años, y quien fue asistente de Jorge Sampaoli. En la Copa Libertadores, Racing integrará el grupo inicial con Nacional de Montevideo, Alianza Lima de Perú y Estudiantes de Mérida de Venezuela. "Me siento muy maduro y muy preparado. Sé que es un país exigente, pero me sedujo ver la convicción, la insistencia. Eso para un grupo de trabajo es algo muy grato", aseguró Beccacece. El técnico racinguista fue consultado sobre los posibles refuerzos que tendrá el equipo, y si bien no dio nombre propios aseguró que el promedio de edad del plantel "es muy lindo", y la idea es "incorporar jugadores por los costados". Acerca de su primera impresión del plantel, Beccacece indicó que "más allá de haber conseguido títulos, percibí ganas de ir por lo nuevo. Me encontré con un plantel con mucho sentido de pertenencia y muy arraigado al club. Están predispuestos a dar el máximo". "La idea es continuar con lo que logró este grupo, que es intenso, agresivo, protagonista, que no se condiciona por el rival. Eso fue un mérito de los futbolistas, de la dirigencia y del DT saliente. La idea es retomar y encontrar ese rasgo que tanto los identificó y que en los últimos meses se perdió un poco", sentenció.