¿Croacia, el destino de Matías Godoy? Deportes 02 de enero de 2020 Redacción Por En las últimas horas del 2019, en el ambiente de la Crema trascendió que el destino del jugador ceresino sería en uno de los equipos más importantes del fútbol subcampeón del mundo, Dinamo Zagreb, cómodo líder en Primera y que ya quedó eliminado de la Champions League. Mientras tanto, el plantel albiceleste disfruta de los últimos días de vacaciones, ya que el lunes se pondrá en marcha la pretemporada con vistas a la reanudación de la PN. ¿Estará presente Godoy?

FOTO ARCHIVO ¿PREPARA LAS VALIJAS? Matías Godoy fue una de las figuras del Sub 17, pero en la Primera Nacional no pudo demostrar su potencial.

Descartada la posibilidad de emigrar a los Estados Unidos por parte del propio jugador y su entorno, donde Atlético de Rafaela no pudo quedarse con un dinero importante como para salvar económicamente el resto de la temporada, saldar algunas deudas y resolver también algunas cuestiones que tienen que ver con el fútbol de inferiores, el futuro del delantero Matías Godoy era toda una incógnita, ya que el deseo de su representante, y también el del futbolista, era emigrar al fútbol europeo. Mientras tanto, los dirigentes de la Crema siguen esperando y aguardando esa tan ansiada oferta del Viejo Continente, aunque en las últimas horas del año que acaba de finalizar, transcendió que el futuro del delantero ceresino, de buen mundial con el seleccionado nacional Sub 17 pero que tuvo poca participación en el equipo titular de la Primera Nacional, podría estar en Croacia, más precisamente en el Dinamo Zagreb, uno de los más importantes de ese país que fue subcampeón mundial en Rusia 2018. El Zagreb es el equipo que más títulos ganó en su país, terminó el 2019 liderando con comodidad el torneo de Primera división con 47 unidades, 12 más que el Hajduk Split y en el mes de noviembre pasado quedó eliminado en la fase de grupos de la Champions League, perdiendo el último encuentro por 4 a 1 ante el poderoso Manchester City. Su jugador más importante es el mediocampista español Dani Olmo, que está de moda en el mercado europeo y media Europa se pelea por su fichaje, siendo el Barcelona uno de los clubes interesados en sus servicios. Mientras tanto, la dirigencia albiceleste continúa esperando, en estas primeras horas del 2020, que llegue el ofrecimiento y que ese rumor que corre en los pasillos del Monumental se transforme en una realidad.



VUELVEN EL LUNES

En cuanto a lo futbolístico, el plantel de Walter Otta está transitando los últimos días de licencia, ya que el próximo lunes 6 de enero, en el predio del autódromo, se pondrá en marcha la pretemporada, que se realizará íntegramente en nuestra ciudad, con vistas a la segunda parte de la Primera Nacional, que para la Crema se iniciará probablemente el viernes 7 de febrero cuando reciba en barrio Alberdi a Brown de Adrogué. Hasta el momento, no hay altas en el elenco albiceleste, dependiendo de lo que suceda con Godoy, pero si algunas bajas, ya que han bajado de categoría algunos futbolistas para poder tener continuidad, como por ejemplo el lateral Nahuel Speck, quién junto al volante Luciano Pogonza jugarán el Regional Amateur para 9 de Julio, lo mismo que el enganche Lucas Quiroz, quién se fue a Ben Hur. En materia de amistosos, Atlético afrontará su primera prueba el próximo 18 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella ante Patronato, equipo que está peleando la permanencia en la Superliga, mientras que el 25, una semana después, el conjunto rafaelino disputará su segundo encuentro preparatorio en Coŕdoba ante Belgrano, conducido por Caruso Lombardi. En tanto, se maneja también que el 31 de enero el Pirata le podría devolver la visita a la Crema, aunque esto se confirmará en los próximos días. La intención del DT albiceleste es hacer 4 o 5 amistosos antes del reinicio del campeonato, recordando que está en tratativas aún la organización de un partido especial ante 9 de Julio.