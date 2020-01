Los temas que dejó pendientes el Congreso Nacionales 02 de enero de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El Congreso de la Nación dejó pendientes varios proyectos de ley para 2020, tras un fin de año con muy poca actividad legislativa, pero que concluyó con dos jornadas frenéticas para la aprobación de la ley de emergencia económica.

Luego de que el Senado sancionara la denominada "Ley de Solidaridad Social y Reactivación Económica" impulsada por el flamante gobierno de Alberto Fernández, el Congreso pateó para este año temas como el Presupuesto 2020, el Pacto Fiscal, las leyes de alquileres y góndolas, entre otros.

El proyecto para el Presupuesto 2020 fue enviado por el gobierno de Mauricio Macri a la Cámara de Diputados en septiembre pasado, pero su derrota en las elecciones presidenciales y la llegada de Fernández al Poder Ejecutivo hicieron que la iniciativa fuera dejada de lado.

En ese contexto, Fernández anunció la prórroga del Presupuesto 2019 hasta la elaboración de un nuevo proyecto que sería enviado al Congreso entre abril y mayo, según adelantó el propio Presidente a días de asumir el cargo.

Debido a que el mandatario convocó a sesiones extraordinarias hasta el 29 de febrero, la Cámara de Diputados decidió postergar hasta el 22 de enero el proyecto que suspende el Pacto Fiscal de 2017, el cual fue acordado entre Fernández y los gobernadores y aprobado casi por unanimidad en el Senado el 20 de diciembre.

Por su parte, el Senado tiene pendientes dos proyectos que fueron impulsados por la gestión anterior pero que tuvieron aceptación por parte del peronismo en la Cámara de Diputados: la ley de góndolas y la nueva norma para regular los alquileres.

La primera, que establece entre otras cosas que una misma marca no podrá superar el 30% del espacio disponible en la góndola del supermercado, fue aprobada en la Cámara baja con 182 votos a favor, ninguno en contra y 17 abstenciones, para ser girada posteriormente al Senado.

En tanto, la nueva ley de alquileres, que establece que los aumentos deben ser anuales (no semestrales, como en la actualidad) y basados en los índices de inflación y salarios, fue aprobada por Diputados con 191 votos afirmativos, ninguno negativo y 24 abstenciones y también está pendiente en la Cámara alta.

Al Senado le queda además para este año la aprobación de los pliegos de todos los embajadores designados por Fernández: Jorge Argüello en Estados Unidos, Daniel Scioli en Brasil, Carlos Tomada en México, Alberto Iribarne en Uruguay y Rafael Bielsa en Chile, entre otros.

Otro de los temas que la Cámara alta que preside Cristina Kirchner tiene en carpeta para 2020 es el nombramiento del procurador general de la Nación, cargo para el que Fernández propondrá al juez Daniel Rafecas.

Este será uno de los principales desafíos del Gobierno en el Senado, debido a que para aprobar la designación del jefe de los fiscales se necesita una mayoría de dos tercios a la que el oficialismo no llega por sí solo.

También está pendiente en el Senado un proyecto presentado por Agustín Rossi antes de asumir como ministro de Defensa, que crea un "Fondo Nacional de la Defensa" con el fin de reequipar a las Fuerzas Armadas, el cual ya fue aprobado por Diputados.

Por último, quedó para 2020 la designación de Marisa Graham como Defensora del Niño, un nombramiento que fue aprobado por la Cámara de Diputados el 26 de junio pasado, pero que fue trabado en el Senado debido al rechazo de los legisladores que se oponen a la legalización del aborto, causa a la que adhiere la candidata.

Si bien esos senadores esperaban que el pliego perdiera estado parlamentario debido a la demora, la comisión bicameral que propuso a Graham dispuso que el plazo para la aprobación es de 180 días hábiles legislativos, con lo cual extendió el tiempo hasta abril de 2020.

No obstante, este tampoco será un trámite fácil para el Senado debido a que son varios los legisladores que resisten el nombramiento de Graham como parte de su oposición a la interrupción voluntaria del embarazo, entre ellos, el jefe del bloque oficialista, José Mayans.