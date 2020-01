Claves para prevenir la varroosis en colmenas SUPLEMENTO RURAL 02 de enero de 2020 Redacción Por El Senasa advirtió sobre la necesidad de realizar el tratamiento, con productos autorizados, durante la mielada y luego de la cosecha. También pidió mayor atención a los productores del NOA y el NEA, donde la parasitosis no es tan evidente.

FOTO INTERNET ABEJAS. Se dio a conocer un tratamiento en colmenas. FOTO ARCHIVO COLMENAS. Tiempo del tratamiento contra la varroosis.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) advirtió a los apicultores sobre la necesidad de realizar el tratamiento contra la varroosis con productos autorizados durante la mielada y luego de la cosecha con el fin de preservar las colmenas.

La varroosis es una parasitosis que afecta a las colonias de abejas melíferas.



ZONAS EN EL PAIS

Existe en todo el país con distintos grados de perjuicios, y una de sus causas se basa en el mal manejo sanitario de la colmena.

Por cuestiones genéticas, de manejo sanitario y condiciones agroecológicas, las colmenas ubicadas en las zonas Centro y Sur del país suelen ser las más afectadas por la varroosis, mientras que las localizadas en el Norte, Noroeste y Noroeste de la Argentina son menos afectadas aunque no están exentas de padecerla.

"Muchos productores del NOA y NEA dicen que sus colmenas no tienen varroosis, en realidad la tienen pero no les causa un impacto negativo tan evidente como en el centro y sur del país", detalló Mauricio Rabinovich, coordinador del Programa Nacional de Sanidad Apícola del Senasa, de acuerdo a una publicación de Infocampo.



TRATAMIENTOS ESPECIFICOS

Más allá del manejo sanitario integral hay dos grandes tratamientos específicos contra la varroosis: los diagnósticos para hacer los tratamientos al inicio de la temporada y otro al fin de la misma, luego de la cosecha; a ellos se agrega la posibilidad, durante la mielada, de utilizar un producto que no deja residuos.

"Desde hace unos años hay un producto aprobado por el Senasa que puede ser usado durante la mielada porque no deja residuos en la miel", aseguró Rabinovich.



SEGUIMIENTO EN

LOS APIARIOS

El Senasa recomienda a los apicultores hacer el seguimiento en los apiarios del norte del país, donde el problema de la varroa no es tan evidente, en tanto que, en las colmenas de las regiones centro y sur (con altos niveles de infestación y reinfestación) apliquen el producto autorizado durante la mielada.

"Así la colmena llegará en mejor estado sanitario y nutricional al final de la cosecha, luego realicen un nuevo tratamiento poscosecha, lo que permitirá un buen control de la varroa", finalizó el especialista del Senasa.

"En caso de cualquier sospecha de varrosis, los apicultores pueden denunciarla de inmediato a través de la App Alertas Senasa lo que permitirá al Servicio actuar rápidamente para verificar si efectivamente se trata de esa enfermedad y actuar en consecuencia", informó el organismo oficial.