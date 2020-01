En 2020 aumentará la producción de leche en el mundo, según pronóstico SUPLEMENTO RURAL 02 de enero de 2020 Redacción Por Así lo asegura RaboResearch de Rabobank, que además pone el acento en los primeros meses del presente año. La producción y los precios de la leche han aumentado, lo que plantea nuevos desafíos para los productores.

RaboResearch de Rabobank analizó el desempeño mundial de los lácteos en 2019 y 2020. La producción y los precios de la leche han aumentado, lo que plantea nuevos desafíos para los productores.

Es tema crucial del informe no es sólo los precios de los productores de leche, o de la industria procesadora, sino que uno de los aspectos centrales que destaca el informe de Rabobank es la capacidad de los consumidores para soportar aumentos generalizados de precios.

El analista de lácteos de RaboResearch, Ben Laine, dijo que "los precios más altos de los productos básicos son un cambio positivo para los productores de lácteos. Sin embargo, a medida que estos precios llegan a los consumidores, su disposición a pagar precios altos en restaurantes y tiendas todavía no es tan alta, ya que gran parte del mundo todavía se está recuperando en mayor o menor medida de algún grado de recesión".



UNA MEJORA EN

LOS PRECIOS

Rabobank proyectó una mejora en los precios de la leche en tambos, pero una duda en ambos lados de la cadena de suministro.

¿Los productores podrán mantener la expansión de la producción incluso con buenos precios, si los consumidores no pueden absorber precios más altos?

"Los precios de la leche y los productos lácteos están aumentando y pasando a través de la cadena de suministro a los consumidores. Esto, combinado con menores costos de alimentación, da como resultado márgenes más altos para los productores de lácteos de Estados Unidos”, señala el informe que fue traducido por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina.

La producción de leche en los Estados Unidos aumentó un 1,3 por ciento en septiembre y octubre. Otras 5,000 vacas ingresaron al hato lechero cada mes, y la producción de leche por vaca aumentó un 1,8% en septiembre y un 1,7 por ciento en octubre.

"Los márgenes agrícolas mejorados en EE.UU. elevarán la producción total de leche para el año en aproximadamente un 1,5% para 2020, pero el potencial de una recesión en EE.UU. en la segunda mitad de 2020 podría frenar el crecimiento de la demanda interna”, señala el informe.



EL TEMA DE LOS

ARANCELES

En el comercio, Estados Unidos "ha impuesto aranceles a los productos lácteos de la Unión Europea, esto está llevando a una carga sustancial y temprana de importaciones, incluida la manteca", según Rabobank.

Se espera que la producción de leche de la Unión Europea crezca moderadamente para 2020, pero la región enfrenta obstáculos para la expansión de la hacienda lechera, así como las regulaciones ambientales. Cabe destacar que los animales lecheros alemanes, franceses y holandeses se redujeron en 2019.



AUMENTO DE 0,7%

Para 2020, Rabobank proyecta que la producción de leche de la Unión Europea aumentará en un 0,7% y los precios de la leche de los productores mejorarán en los primeros meses de 2020. Las condiciones de pastoreo y cultivo durante 2020 también serán cruciales para el crecimiento del suministro de leche en la UE.

Con las próximas elecciones de 2020 en Estados Unidos, la volatilidad del dólar es uno de los únicos resultados seguros.

"El desempeño de otras monedas frente a un dólar estadounidense más fuerte en un escenario de altos precios de los productos básicos será importante tanto para la demanda mundial de lácteos como para la dirección futura de los precios de los productos básicos", se leyó en el informe.



BUENAS SEÑALES

En China, Rabobank dijo que "los precios favorables de la leche están impulsando la expansión del rebaño y aumentando la producción de leche. Se espera que su mercado interno esté bien abastecido en el primer semestre de 2020. Las existencias superiores a lo normal del año anterior pueden conducir a una menor dependencia de las importaciones".

La producción de leche en China creció un 2,5% entre el primer y el tercer trimestre de 2019, lo que implica un aumento aproximado del 4% en el período. El aumento de los precios de la leche y la producción rentable de lácteos han renovado el interés en expandir el rebaño de China.

En este informe, Rabobank aumentó su crecimiento estimado de producción de leche para China al 2% en la segunda mitad de 2019. Todavía se espera un crecimiento anual del 2% para la primera y segunda mitad de 2020.



RABORESEARCH

DE RABOBANK

Con más de 140 analistas en todo el mundo, RaboResearch cubre temas relacionados con la economía (holandesa), los mercados financieros mundiales, así como la alimentación y los agronegocios.

Este conocimiento permite a una muy importante cantidad de clientes mayoristas y agricultores, desarrollar y profundizar sus conocimientos empresariales y tomar decisiones estratégicas bien informadas.

Y en lo relacionado a publicaciones recientes, viene a la memoria una fechada el pasado 19 de diciembre del pasado año, sobre la economía holandesa.

El informe da cuenta de que en los Países Bajos, los riesgos económicos ahora también tienen un origen holandés.

Los impuestos más bajos y los salarios más altos respaldan el consumo en los Países Bajos, aunque un crecimiento global más lento pesará en el crecimiento de las exportaciones y la inversión, mientras que este último también sufre la crisis del nitrógeno.