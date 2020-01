"Aprendimos a vender leche, no solo a entregarla", dijeron dos cordobeses SUPLEMENTO RURAL 02 de enero de 2020 Redacción Por Gabriel Terreno y Oracio Carlos Saluzzo, son dos de los integrantes de un grupo de compra y venta de leche que opera en la zona de Sacanta en el Centro-Este de Córdoba.

FOTO ARCHIVO LECHE. La experiencia de quienes apostaron al asociativismo. FOTO INTERNET UNA EXPERIENCIA. La contaron Gabriel Terreno y Oracio C. Saluzzo.

Una década atrás, Gabriel Terreno y Oracio Carlos Saluzzo a partir de malas experiencias individuales abrevaron en el asociativismo, y la experiencia ha sido enriquecedora.

Los autores de la frase "aprendimos a vender leche, no solo a entregarla", en diálogo con TodoAgro dieron a conocer pormenores de una experiencia realmente enriquecedora.



EL ESCENARIO

Una interesante jornada en la Leche El Duraznito de la familia Terreno, posibilitó entrevistar a dos de los fundadores de la Sociedad Lechera Ruta 13, que nuclea a una veintena de productores que venden más de 80.000 litros diarios.

-¿Cuándo se conformaron como grupo y por qué se unieron?

Gabriel Terreno: Nosotros hace 11 años que estamos formados como un grupo y realmente nos sacamos la idea de nuestros padres que solo entregaban la leche. Nosotros la vendemos, somos los dueños de la leche, la cargamos en camiones que alquilamos y la transportamos hacia la industria.

Oracio Saluzzo: la idea surgió por una debilidad de una empresa a la cual yo tuve una experiencia anterior y cuando se presentó el momento hicimos una reunión con todos los productores de la zona que éramos entregadores de esa empresa, y quedamos 7 vendiendo leche en conjunto. Hoy somos 5 y entre los 5 estamos juntando unos 25.000 litros y debido a que nos iba bastante bien empezamos a tomar leche, no comprar, de otros productores, que la pone dentro de la sociedad para que nosotros se la comercialicemos.

-En el precio se hace la diferencia…

GT: hay otras cosas más importantes que el precio. No es lo mismo manejar un tambo de 5.000 litros, que contactar a una empresa y venderle 80.000 litros por día, aunque no hay grandes diferencias en el precio. La ganancia por litro es mínima. Te diría que hacemos una diferencia de entre $0,10 y $0,30 centavos por litro, respecto a un precio común de la zona. Generalmente nos hemos sumados tambos de unos 5 mil litros diarios, muchos de los cuales entregaban en una quesería y no podían estar obteniendo un número acorde a lo que estábamos cobrando nosotros. Entonces se sumaron dentro de la sociedad como gente externa y con todo eso nos agrandamos y nos hicimos más fuertes. Dejamos de ser un número dentro de una industria para ser un 20% o 25% dentro de una industria.

-¿Hay pagos diferenciados por volumen entre los tambos remitentes?

GT: en el caso nuestro no hay diferencias por volumen por eso es que los tambos se acoplan a nosotros porque son centavos más que cobramos todos y esos centavos por litro por día durante los 365 días del año es una buena cantidad de dinero.

-¿Cómo hacen con el transporte y la calidad de leche?

OS: la logística es fácil porque se contrata el equipo de camiones donde te sacan el producto cuando llueve y es una empresa que tiene muchos camiones y si se rompe uno ponen otro. Ese servicio es tercerizado y obviamente que se les paga un plus por eso. En cuanto a la calidad de leche el tambo que ingresa junto a nosotros debe ser parejo y estable; y por eso una condición que pedimos al ingresar es que tenga una calidad aceptable que no nos genere problemas.



CUESTION CULTURAL

La cuestión cultural no fue una limitante.

En la zona central de Córdoba, el asociativismo en poco frecuente y hay mucho individualismo.

"la mayoría de los dueños de los tambos somos piamonteses y los piamonteses nos manejamos todos por nosotros mismos, de manera individual.

Pensamos siempre que nosotros hacemos mejor negocio respecto al vecino y realmente no es así".

La idea de mancomunión y de que "la unión hace la fuerza" tuvo que atravesar esas barreras culturales.

Y al respecto Gabriel Terreno manifestó "el asociativismo es algo donde vos tenés que abrir la cabeza como productor, poner leche en un grupo como somos nosotros a palabra en la cual jamás nos hemos faltado a la moral entre nosotros a la hora de comercializar, eso es abrir la cabeza".

Luego añadió que también ha ayudado el hecho de "sentarse al frente de un buen industrial con un buen porcentaje de litros que tiene esa industria y poder mejorar así el precio. Realmente no somos un número de 4 o 5 mil litros sino que somos un número de 80 mil litros, un buen porcentaje dentro de la industria".



PRODUCTORES DE

CORDOBA Y SANTA FE

Por su parte, Saluzzo indicó que "al grupo lo hemos denominado hace mucho como Sociedad Lechera Ruta 13 porque generalmente todos desembocamos en la ruta 13 (que une Pilar en Córdoba con Carlos Pellegrini en Santa Fe), pero también hay tambos en la zona de Carrilobo, Colonia San Bartolomé, así que estamos un poco diseminados siempre desde la ruta 158 al Oeste”.

"Estamos entregándole en este momento a una sola firma porque estamos con buenos negocios pero si hay que abrir el abanico no hay problemas", aportó Terreno.

La empresa a la cual le entregan es Sobrero y Cagnolo, cuya planta está ubicada en San Marcos Sud a unos 160 kilómetros de Sacanta, en la provincia de Córdoba.