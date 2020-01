La nueva Copa ATP, lindo desafío para iniciar el año

BUENOS AIRES, 2 (NA). - A partir de este jueves, la ATP lanzará el nuevo torneo con el que busca conquistar a sus fanáticos, una Copa con formato de Mundial del tenis por selecciones en Australia, donde Argentina intentará volver a ser protagonista con sus mejores exponentes. Si bien Gastón Gaudio será el capitán como ocurre en la Copa Davis, el porteño Diego Schwartzman (14°) como mejor rankeado albiceleste, se encargó de nominar a sus compañeros de equipo para afrontar el exigente Grupo E, que se disputará íntegramente en Sidney, contra Austria, Croacia y Polonia.

El "Peque", a partir de la disponibilidad de sus compañeros, eligió a Guido Pella (25º), Juan Ignacio Lóndero (50º), Máximo González (34º en dobles) y Andrés Molteni (59º). Respecto del equipo que Gaudio nominó para las finales de la Copa Davis en Madrid, el "Topito" Lóndero reemplazará al correntino Leonardo Mayer y Molteni al doblista marplatense Horacio Zeballos.

Con sedes en Sidney, Perth y Brisbane, esta Copa ATP repartirá 750 puntos para el ránking ATP y 15 millones de dolares en premios, como antesala del primer Grand Slam de la temporada en Australia.

Este certamen toma notoria trascendencia porque dentro de las 24 selecciones que competirán estarán el español Rafael Nadal (1°), el serbio Novak Djokovic (2), el austríaco Dominic Thiem (4), el ruso Daniil Medvedev (5), el griego Stefanos Tsitsipas (6), el alemán Alexander Medvedev (7), el español Roberto Bautista Agut (9) y el francés Gael Monfils (10). Tan sólo faltarán dos top 10, como son el suizo Roger Federer, número tres de la ATP, ya que su país no participa, y el italiano Matteo Berrettini (8), que no formará parte del equipo.

España, con Nadal, y Serbia, con Djokovic, parten como lógicos candidatos a ganar el torneo, aunque como ocurrió en la Copa Davis de Madrid 2019, los cruces de la segunda ronda serán claves. Es que los seis ganadores de grupos más los dos mejores segundos avanzarán a cuartos, donde se cruzarán Grupo A-Grupo B, Grupo C-Grupo D y Grupo E-Grupo F, por lo que no sería loco presenciar un duelo entre Serbia y España en esa instancia.

La zona A (en Brisbane) tendrá a Serbia, Francia, Chile y Sudáfrica; la "B" (en Perth) a España, Japón, Georgia y Uruguay; la "C" (en Sídney) a Bélgica, Gran Bretaña, Bulgaria y Moldavia; la "D" (en Perth) a Rusia, Italia, Estados Unidos y Noruega; la "E" (en Sídney) a Austria, Croacia, Argentina y Polonia; la "F" (en Brisbane) a Alemania, Grecia, Australia y Canadá.

Cada serie entre países se hará con tres partidos: duelo entre números 1, duelo entre números 2 y el dobles, en caso de ser necesario. El fixture de Argentina comenzará el sábado 4 de enero (a las 20:00, hora argentina) contra Polonia; seguirá el lunes 6 (a las 3:00) ante Austria y se cerrará el miércoles 8 (también desde las 3:00) frente a Croacia.



CORIC AL ATP DE BUENOS AIRES

El croata Borna Coric, actual 28º del ranking mundial, se sumó a la lista de jugadores que competirán en el ATP de Buenos Aires 2020 y que ya incluía en el cuadro principal al austríaco Dominic Thiem (4° y bicampeón del torneo), el italiano Matteo Berrettini (8) y los argentinos Diego Schwartzman (14) y Guido Pella (25).

El ascendente jugador de 23 años, que llegó a estar 12 en el ranking en noviembre de 2018, se presentará por primera vez en Buenos Aires, del 10 al 16 de febrero próximo, en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Coric es una de las grandes estrellas jóvenes del tenis mundial, fue número 1 del mundo junior y campeón de la Copa Davis con Croacia, además de haber obtenido ya dos títulos en el ATP Tour, y haber vencido dos veces al suizo Roger Federer y otras tantas al español Rafael Nadal.

En esta última temporada sufrió problemas físicos, al igual que en varios tramos de su carrera, y terminó con 27 victorias y 22 derrotas. Otros dos jugadores que en las próximas horas confirmarían sus presencias en el ATP porteño son el serbio Dusan Lajovic (34º) y el español Fernando Verdasco (49º).

Así, el cuadro incluiría a Dominic Thiem (Austria; 4º), Matteo Berrettini (Italia; 8º), Diego Schwartzman (14º), Guido Pella (25º), Cristian Garin (Chile; 33º), Laslo Djere (Serbia; 38º), Albert Ramos (España; 41º), Pablo Cuevas (Uruguay; 45º), Juan Ignacio Londero (50º), Federico Delbonis (76º) y Nicolás Jarry (Chile; 77º).

En una lista que trae mucha variedad y calidad en cuanto a los países y las cualidades de los tenistas, se destacan dos top 10, tres top 15 y más de la mitad de entradas directas en el Top 50.