Argentina y Brasil con la San Silvestre Deportes 02 de enero de 2020 Redacción Por ATLETISMO

FOTO REUTERS EN SAN PABLO./ Kibiwott Kandie fue el ganador.

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El atleta David Rodríguez se impuso el 31 de diciembre en la última carrera del año, la mítica San Silvestre, que se disputó en el centro porteño y que reunió a más de 11 mil participantes a lo largo de 8 kilómetros. En la categoría de mujeres la ganadora fue Chiara Mainetti, campeona argentina de montaña, mientras que también hubo vencedores en las categorías de silla de ruedas, no videntes, otras discapacidades y atletismo asistido.

David Rodríguez necesitó de 24 minutos y 03 segundos para quedarse con el triunfo, pero no logró que sea récord. "Tenía que demostrar y se me dio de poder ganar esta carrera tan emblemática", expresó Rodríguez, quien es oriundo de Comodoro Rivadavia. El patagónico indicó: "Es algo muy lindo, entramos en la historia, la ganaron muchos chicos de gran nivel y mis compañeros de equipo también hicieron podio. Es ideal para correr fuerte. Yo estoy acostumbrado a correr otra clase de circuitos en el Sur. En 2020, como todo corredor, soñamos con llegar a la mínima marca de los olímpicos en 42 kilómetros. Ese será mi objetivo de enero a abril, trabajaré para eso".

A su vez, Mainetti, la ganadora en la rama femenina, es profesora de running, se prepara para el Mundial de Montaña y se mostró feliz por la conquista. El recorrido de ocho kilómetros tuvo como atractivo los principales puntos turísticos de la ciudad, entre ellos el Obelisco y la Casa Rosada, en una jornada en el que el clima acompañó, dado que más allá del cielo nublado, finalmente no llovió.



LA HISTORICA DE BRASIL

Los kenianos Kibiwott Kandie y Brigid Kosgei arrasaron este martes en la categoría masculina y femenina de la 95° edición de la San Silvestre en Sao Paulo, la mayor carrera urbana de América Latina. Con un espectacular sprint, Kandie recortó la distancia con el ugandés Jacob Kiplimo en los últimos metros y casi en la línea de llegada el joven de 23 años se adelantó ágilmente para vencer con un récord de 42m59s, convirtiéndose en el primero en completar los 15 km de la San Silvestre en menos de 43 minutos. Quedándose con los brazos medio alzados, Kiplimo, de 19 años, se ubicó segundo, a un segundo de diferencia de Kandie.

Para reiterar el dominio africano en la carrera, en tercer lugar se ubicó el keniano Titus Ekiru, con 43m54s, en cuarto su compatriota Geofry Kipchumba, con 45m10s, y en quinto el tanzano Joseph Panga, con 45m33s.

Como en los últimos nueve años, Brasil no tuvo presencia en el podio masculino. El mejor colocado, en la onceava posición, fue Daniel Ferreira do Nascimento, de 21 años, con un tiempo de 46min32s. El último atleta nacional en vencer la prueba fue Marilson Gomes, en 2010.

En la categoría femenina, la keniana Brigid Kosgei llegó a la meta muy cómoda y alejada del pelotón de corredoras. Marcando un tiempo de 48m54s se convirtió en una de las tres mujeres en completar la carrera en menos de 50 minutos. Sin embargo, no pudo romper el récord de 48m35s de su compatriota Jemina Sumgong en la San Silvestre de 2016.

"Estaba preocupada por la humedad pero hice mi mejor esfuerzo", dijo Kosgei a la prensa poco después de llegar a la meta saludando al público paulista. En segundo lugar se ubicó la keniana Sheila Chelangat, con un tiempo de 50m10s, y en tercero la etíope Tisadik Alem Nigus, con 50m12s.