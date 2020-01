Controlaron la venta de pirotecnia en la puerta de cada comercio Locales 02 de enero de 2020 Redacción Por El pasado martes, a horas de la llegada de un nuevo año, el municipio redobló los controles colocando inspectores en cada local habilitado.

CONTROLES. Con la presencia del Juez Pavetti, agentes estuvieron revisando los comercios habilitados en la jornada del martes.

En la tardecita del pasado martes, cuando el 2020 ya asechaba y muchos rafaelinos dejaban de trabajar para ir a reunirse con la familia, el Municipio local decidió apostar fuerte al control sobre la venta de la pirotecnia, colocando inspectores en cada uno de los comercios habilitados, para que no se llevara a cabo la acción que tanta polémica despertó en la cuidad en las últimas semanas.

Recordemos que con el aval de una Resolución de la Secretaría de Gobierno del municipio, se llevó a cabo este estricto control en los 9 locales habilitados para la venta de pirotecnia no sonora. Además, aseguraron a este Medio que habrá sanciones tanto para los vendedores como para los compradores.

Cada uno de los agentes designados se hicieron presente en la puerta de los comercios verificando lo que se vendía y lo que se compraba, dado que en caso de violar la ordenanza, son pasibles de multas por parte del Juzgado a cargo del Dr. Rubén Pavetti, tanto vendedores como compradores.

También se pudo notar la presencia de personal policial, que reforzaron esta medida, ante la negativa de alguno de los ciudadanos que pretendían llevarse de igual manera la mercadería que tanto pavor provoca en animales y en chicos con autismo, entre otras cuestiones.



PAVETTI

La Municipalidad concretó distintas inspecciones a locales comerciales dedicados a la venta de pirotecnia durante estas semanas. En ese sentido, el juez Municipal de Faltas de la 3ª Nominación, Rubén Pavetti, destacó en algunos medios de la ciudad la vigencia la Ordenanza Nº 5081 que declara a Rafaela “Ciudad Libre de Pirotecnia de Efecto Audible No Lumínica”, y la no comercialización y uso de la misma. "Se ha incentivado este año, indudablemente, teniendo en cuenta la nueva Ordenanza, por lo que los controles se hicieron y se hacen en todos los comercios que están habilitados, y en aquellos que hemos tenido denuncias de que no estaban habilitados. Se ha decomisado una gran cantidad de productos", expresó Pavetti y recordó que "el día 24 no hubo problemas en determinados barrios, gente que he hablado, y fue mucho menos que el año pasado. Este es un tema que no se va a resolver de un día para el otro, tanto los que compran como los que venden este tipo de productos", dijo el juez.

Por otro lado destacó que "los productos que están habilitados para la venta consta en el mismo paquete, donde dice sonoro medio o bajo. Mientras que hay productos que no dicen nada, lo que es un inconveniente para nosotros. No es fácil determinar con precisión el ruido que puede producir un producto que está habilitado para la venta y que no consta en ningún lado para decir si es sonoro o no. En base a estos controles que hacemos, ya hemos tomado nota de varios puntos de esta ordenanza, para charlarlo y producir algún proyecto de modificación", dijo el Juez en Radio ADN de nuestra ciudad.



COMPRAS POR INTERNET

Utilizar Internet para comprar cosas se ha vuelto algo muy habitual en las personas. Regalos, ropa, tecnología... todo podemos encontrar en la red, cómo así también fuegos artificiales. "En la práctica es muy difícil. ¿Cómo podemos acceder a una casa para ver? Creo que es un trabajo conjunto, de concientización y del Estado en realizar los controles", explicó el Juez Pavetti al respecto.