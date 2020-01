La ternura materna de María alcanza a todos los hombres Sociales 02 de enero de 2020 Redacción Por VISPERAS DE LA SOLEMNIDAD DE MARIA SANTISIMA

Por Raquel Anillo



ZENIT, 2. - El pasado 31 de diciembre a las 17 horas, en la Basílica Vaticana, el Santo Padre Francisco presidió las primeras Vísperas de la Solemnidad de María Santísima Madre de Dios, seguida de la exposición del Santísimo, el himno tradicional «Te Deum», al final del año civil, y la Bendición Eucarística. Al final de la celebración, el Papa Francisco visitó el pesebre establecido en la Plaza de San Pedro.

Publicamos a continuación la homilía que el Papa pronunció durante la celebración del Vísperas:



Homilía del Santo Padre

«Al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo» (Gal 4, 4).

El Hijo enviado por el Padre acampó en Belén de Efratá, «tan pequeño para estar entre las aldeas de Judá» (Mi 5:1); vivió en Nazaret, una ciudad nunca mencionada en las Escrituras a menos que para decir: «¿Puede algo bueno salir de Nazaret?» (Jn 1, 46), y murió descartado de la gran ciudad, de Jerusalén, crucificada fuera de sus muros. La decisión de Dios es clara: para revelar su amor Él escoge la pequeña ciudad y la ciudad despreciada, y cuando llega a Jerusalén se une al pueblo de los pecadores y de los descartados. Ninguno de los habitantes de la ciudad se da cuenta de que el Hijo de Dios hecho hombre está caminando por sus propias calles, probablemente ni siquiera sus discípulos, el que sólo comprenderán plenamente con la Resurrección el Misterio presente en Jesús.

Las palabras y los signos de salvación que realiza en la ciudad despiertan asombro y entusiasmo. momentáneos, pero no son recibidos en su pleno significado: pronto ya no serán recordados, cuando el gobernador romano preguntará: «¿Quieren a Jesús o a Barrabás libre?» Fuera de la ciudad Jesús será crucificado, en lo alto del Gólgota, para ser condenado por la mirada de todos los habitantes y burlado por sus comentarios sarcásticos. Pero desde allí, desde la cruz, el nuevo árbol de la vida, el poder de Dios atraerá a todos hacia él Y también la Madre de Dios, que bajo la cruz es la Dolorosa, está a punto de extender a todos los hombres su maternidad. La Madre de Dios es la Madre de la Iglesia, y su ternura materna alcanza a todos los hombres.

Dios levantó su tienda en la ciudad, y nunca se apartó de ella. Su presencia en la ciudad incluso en esta nuestra ciudad de Roma, «no debe ser fabricada, sino descubierta, desvelada» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 71). Somos nosotros los que debemos pedir a Dios la gracia de unos ojos nuevos, capaces de «una mirada contemplativa, una mirada de fe que descubre a Dios habitando en sus casas, en sus calles, en sus plazas» (ibíd., 71). Los profetas, en la Escritura, advierten contra la tentación de ligarla presencia de Dios sólo al templo (Jer 7:4): Él habita en medio de su pueblo, camina con él y vive su vida. Su fidelidad es concreta, es la proximidad a la existencia cotidiana… de sus hijos. De hecho, cuando Dios quiere hacer nuevas todas las cosas a través de Su Hijo, Él no comienza desde el templo, sino del vientre de una pequeña y pobre mujer de su pueblo. Es extraordinaria esta elección de Dios! No cambia la historia a través de los poderosos hombres de las instituciones civiles y religiosas, sino de las mujeres de la periferia del imperio, como María, y de sus vientres estériles, como el de Isabel.

Pienso en las muchas personas valientes, creyentes y no creyentes, que he conocido a lo largo de los años y que representan el «corazón palpitante» de Roma. Verdaderamente Dios nunca ha dejado de cambiar la historia y el rostro de nuestra ciudad a través de la gente de los pequeños y los pobres que la habitan: Él los elige, los inspira, los motiva a la acción, los hace solidarios, los anima a activar redes, a crear vínculos virtuosos, a construir puentes y no muros. Es precisamente a través de estos mil riachuelos de agua viva del Espíritu que la Palabra de Dios fecunda la ciudad y de estéril la convierte en una «gozosa madre de hijos» (Sal 113, 9).

¿Y qué le pide el Señor a la Iglesia de Roma? Él nos confía su Palabra y nos insta a que nos arrojemos en la refriega, para implicarnos en el encuentro y la relación con los habitantes de la ciudad para que «su mensaje corra rápido». Estamos llamados a encontrarnos con los demás y a escuchar su existencia, de su grito de ayuda. ¡Escuchar ya es un acto de amor! Tener tiempo para los demás, para dialogar, para reconocer con una mirada contemplativa la presencia y la acción de Dios en sus vidas, dar testimonio de la nueva vida del Evangelio con hechos más que con palabras es realmente un servicio de amor. que cambia la realidad. Al hacerlo, de hecho, en la ciudad y también en la Iglesia circula un aire nuevo, el deseo para volver a ponerse en camino, para superar la vieja lógica de la oposición y las vallas, para colaborar juntos, construyendo una ciudad más justa y fraterna.

No debemos tener miedo o sentirnos inadecuados para una misión tan importante. Recordémoslo: Dios no nos elige por nuestra «habilidad», sino precisamente porque somos y nos sentimos pequeños. Le agradecemos por su Gracia que nos ha apoyado este año y con alegría elevemos el canto de alabanza.