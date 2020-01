Moria Casán tiene dos nuevas panelistas Información General 02 de enero de 2020 Redacción Por Tras tomarse unas vacaciones, la conductora arranca la tercera temporada de su incorrecto magazine con dos incorporaciones.

Por Adrián Pallares



Ayer comenzó la tercera temporada de Incorrectas, el ciclo que conduce Moria Casán en las tardes de América con dos nuevas vayainas empoderadas que darán que hablar: Leticia Brédice y Silvina Escudero.

Del staff seguirán Carolina Papaleo, Celina Rucci, Natalie Weber, Sofía Zamolo, Floppy Tesouro y la revelación del ciclo, Stefy Xipolitakis. Nora Cárpena está haciendo temporada de verano en Mar del Plata, por lo tanto regresaría al programa en marzo.

Mica Viciconte se encargará de los móviles desde Villa Carlos Paz, ya que está haciendo temporada con la obra Atrapados en el museo. Además está compartiendo estos días con Fabián Cubero, quien ya alejado del fútbol, pasará el verano en Córdoba y regresará en marzo para ser homenajeado en un partido despedida en la cancha de Vélez.

Las dos incorporaciones renovarán al ciclo de Casán. Por una parte, Leticia debutará en el rol de panelista y más allá de ser una mujer con opinión formada, es un nuevo desafío en la carrera. Cabe recordar que tuvo un 2019 muy mediático con su participación en el Súper Bailando y fue una de las figuras destacadas de la edición aniversario del ciclo de Marcelo Tinelli.

También protagonizó este año un confuso episodio con su pareja, a quien primero denunció por malos tratos. Luego minimizó la pelea y le echó la culpa de ese suceso a un desborde por su participación en el reality de baile de El Trece.

Luego de conducir varios ciclos en televisión, Escudero oficiara de panelista, rol que ya ejerció en el programa Los profesionales del show, en 2018. De esta manera, regresa a Incorrectas en donde ya había tenido una importante participación a principios de año.

“El año pasado hice los móviles para Incorrectas desde Carlos Paz, porque yo estaba haciendo temporada ahí. Estuve feliz con ese rol y Moria también con mi trabajo, lo mismo que la producción de Jotax”, dijo Silvina a Teleshow. "Hace un par de meses me preguntaron si yo hacía temporada este verano, y aunque tuve propuestas muy lindas para Mar del Plata, para Carlos Paz, para San Rafael y para las Grutas elegí no hacer teatro en este verano”, agregó.

Además, se refirió a su relación con el resto de las panelistas: "Sofi Zamolo es amiga, me llevo bien con Stefy, con Floppy Tesouro; no se quiénes son las otras chicas fijas, pero con las que te nombre tengo la mejor. Con Celina Rucci me llevo bien, no soy amiga porque no tuve la oportunidad, pero cero dramas. Es un grupo picante, pero yo de antemano no tengo problemas con ninguna de mis nuevas compañeras”.

Ayer regresó Incorrectas a la pantalla de América a partir de las 16:30, el nuevo horario de verano. El programa arrancó tras el casamiento “a la italiana” de Moria con Humberto Poidomani, un artista plástico a quien conocía de hace mucho tiempo atrás, cuando era dueño de reconocidas discotecas porteñas. “Es una unión espiritual. Fue una hermosa ceremonia con gente divina en una casa de Florencia. Todo perfecto”, explicó la conductora que seguramente dará más detalles en su vuelta a la televisión.