"Es muy aventurado hablar hoy de las próximas paritarias"

El ministro de Gestión Pública de la provincia, Rubén Michlig, dijo que le resulta "muy aventurado" referirse a cómo serán las próximas discusiones paritarias ya que consideró que deberán realizarse "en el contexto económico y social que haya en ese momento", al tiempo que cuestionó a la oposición por el rechazo a la emergencia solicitada por el gobernador Omar Perotti.

"Me parece muy aventurado hablar hoy de cuál va a ser la discusión próxima de las paritarias porque se va a tener que dar en el contexto económico y social que haya en ese momento. Si hoy estamos con dificultades y no tenemos herramientas para salvar esas dificultades, obviamente el marco para una negociación salarial es muy delicado", dijo esta mañana Michlig.

Al ser consultado sobre cómo era para el gobierno de Perotti el día después de la negativa al pedido de la emergencia en áreas claves para la gestión, Michlig explicó: "Tomamos esto con mucha preocupación porque en definitiva lo que significa es negar herramientas de orden administrativo, presupuestario y financiero que permitan salvar esta situación económica y fiscal que tiene la provincia a la espera de que los niveles de la actividad económica recupere la recaudación y permita equilibrar el déficit fiscal".

"Haber negado la realidad de la situación -continuó el funcionario- y el otorgamiento de medidas para salvar esa situación es preocupante porque no sólo afecta al Ejecutivo provincial sino que lo hace con el conjunto de proveedores y contratistas del Estado, con la masa de empleados públicos, a los municipios y comunas y a todos los sectores que tienen relación directa con el gobierno provincial".

Ante la falta de aprobación de las emergencias pedidas por el oficialismo, Michlig fue preguntado sobre cómo continuaba el tema salarial en esa situación. Al respecto indicó: "Hoy, antes que hablar de la cláusula gatillo tenemos que hablar de cómo hacemos para pagar los sueldos en los valores que hoy están determinados. El sueldo de diciembre se liquidó con cláusula gatillo, es cierto, pero me parece que vienen tiempos de discusión distinta".

Sobre si ante la incertidumbre por el tema paritarias al gobierno provincial le preocupaba una reacción gremial, el titular de la cartera de Gestión Pública dijo que "por supuesto que preocupa y por eso estamos pidiendo herramientas para salvar la situación. Si no estuviéramos preocupados no pediríamos la emergencia y las herramientas. La solicitud de emergencias y el pedido de distintos dispositivos de orden administrativo, presupuestario y financiero para atravesar la crisis tiene que ver con eso, con la preocupación que tenemos hacia dentro y fuera del Estado". Fuente: Zysman 830 Radio La Ocho.