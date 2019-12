Investigarán a Patricia Bullrich por connivencia con narco

"Yo no creo en las casualidades, creo que hubo funcionarios nacionales que intentaron perjudicarme, si no, no me explicó por qué Patricia Bullrich tuiteó a todo el país mi procesamiento, o que haya tuiteado, victimizándose, una foto acusando a mi espacio político, o que haya hablado de 'narcomunicipio'", había declarado Varisco en su indagatoria del pasado 12 de diciembre.

LO QUE LES DIJO BULLRICH

Tanto el exintendente de Paraná como su defensa declararon que durante el proceso mantuvieron un encuentro con Bullrich, y que alli la exfuncionaria les dijo que involucraran en el caso al exconcejal Pablo Hernández y a la exsecretaria de Seguridad local, Griselda Bordeira, de acuerdo a información de la agencia Derf.