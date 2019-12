Sensaciones y Sentimientos Sociales 31 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

NUEVO AÑO, ZORRO Y PASAR PAGINA

Cuando los españoles quieren dar por terminado –y definitivamente- un asunto, dicen imperativamente “pasemos página”, y se pasa a otra cosa con la misma claridad y contundencia con que un año que se inicia le borra vigencia al anterior: si hay algo inexorable, son las reglas que fija el tiempo.

En 2019 terminó, no sabemos si para toda la televisión argentina o solo para Canal 13, la emisión de El zorro. Ya pertenece al tiempo pasado, y fue reemplazado por uno de esos programas donde se ventila -cada vez más- la privacidad de seres -cada vez menos importantes- de la farándula.

El Zorro y su irresistible ámbito pasaron de la feliz vigencia al indiferente archivo, a pesar de la voluntad de muchos (nosotros) que, últimamente, nos entreteníamos anticipando cómo se iba a resolver cada situación complicada.

Pero quedaron secuencias pintorescas que nos originaban comentarios graciosamente críticos.

¿Sabía tocar guitarra Guy Williams? No. Resistió las indicaciones de los productores de la serie: no aprendió a tocar. Se nota claramente en varios pasajes en los que su mano izquierda se ve estática en el extremo de la guitarra.

¿Por qué el sargento García y el Cabo Reyes aparecen ya avanzada la serie? Para quitarle dramatismo ya que hasta entonces el motivo de interés pasaba solo por el enfrentamiento entre el capitán Monasterio y el Zorro. Debe tenerse en cuenta que la serie era dirigida especialmente para niños.

¿Tenían las espadas protección en la punta? No. Además, los duelos y luchas eran actuados por dobles. Igualmente, Guy Williams no actuaba en escenas a caballo. La producción lo protegía porque si se lastimaba habría causado postergaciones en la filmación de episodios.

¿Cómo fue que el torpe sargento García llegó a ese rango? Él lo dice. Cuenta que estuvo muchos años como cabo hasta que vio a un capitán besar a la mujer de un soldado, resultando de eso que fue ascendido y trasladado a otro destino.

¿En qué momento don Alejandro supo que Diego era el zorro? Cuando don Alejandro fue herido y lo salvó El Zorro, Diego (pensando que se había desmayado) lo llamó “padre”. En realidad don Alejandro estaba consciente y pudo escucharlo.

Pablo, el indio renegado que se anotaba en cuanto robo o secuestro existiera, hablaba con el lenguaje tan pulido como el de los poetas.

Botas made in Argentina. La referencia al país es correcta; la ambientación temporal de El Zorro es el año 1820. Argentina, habiendo declarado su independencia en 1816, institucionalmente ya existía como territorio libre y organizado.

El insólito uso de las boleadoras en sudamérica. Uno de dos hermanos que están en un tráfico ilegal se presenta en la posada con ellas, hace una demostración y, ante una pregunta dice a los presentes que se llaman boleadoras y que en Sudamérica se usan para cazar ardillas.

Imperturbable, el tiempo nos pasará página igual que la televisión al Zorro. El año está por terminar y en su carga llevará la sorpresa, el asombro y las vivencias. Protagonista de los cambios –obligados o buscados- nos dejará andando, con el solo paisaje del futuro, sin posibilidad de volver atrás y sin haber podido ver ardillas en nuestro campo.