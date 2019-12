Perotti tiene tributaria pero no la emergencia Locales 31 de diciembre de 2019 Redacción Por En la sesión extraordinaria, la Cámara de Diputados aprobó la ley que aumenta impuestos y abre una moratoria a partir de mañana pero rechazó declarar en emergencia distintas áreas de la Provincia.

Al final nadie en la Cámara de Diputados se salió del libreto en la sesión extraordinaria que ayer por la tarde trató dos mensajes del Poder Ejecutivo y las votaciones tuvieron los resultados que casi todos esperaban: la ley tributaria que establece aumentos de impuestos y una moratoria fue aprobada mientras que el mensaje que impulsaba la declaración de emergencia en distintas áreas fue rechazada por el bloque mayoritario del Frente Progresista, Cívico y Social junto a otros bloques minoritarios.

Más allá de las quejas de los legisladores peronistas y de sus esfuerzos discursivos desde la banca, nunca tuvo el oficialismo posibilidades de hacer cambiar de postura al espacio que lidera el ex gobernador, Miguel Lifschitz, ahora presidente de Diputados. En este sentido, el Frente Progresista dio su visto bueno a la reforma fiscal pero no concedió mayores facultades al gobernador, Omar Perotti, tal como lo establecía la ley de emergencia. Al respecto, plantearon con criterio que en el Presupuesto 2020 se encuentran las herramientas para administración una etapa complicada en las finanzas nacionales y provinciales.

El clima político entre oficialistas y opositores no era el mejor para abrir canales de negociación. No ayudaron las declaraciones del fin de semana de ministros de Perotti, como por ejemplo el de Seguridad, Marcelo Sain, quien cuestionó en duros términos a su antecesor en el cargo y ahora diputado provincial, Maximiliano Pullaro, en lo que quizás fue un error de cálculo del Gobierno provincial. Es que si esperaba un gesto de los diputados opositores, al menos debían bajar el perfil de las críticas durante el sábado y el domingo.

Con el descontento a flor de piel, el bloque mayoritario rechazó las emergencias y cerró incluso la posibilidad de volver a discutir el tema en febrero próximo -ni siquiera el mensaje fue girado a comisión-.

El Senado había aprobado el viernes el mensaje del Ejecutivo que mantenía las emergencias social, alimentaria y sanitaria; de las contrataciones públicas; económica, financiera y fiscal y en seguridad pero con menores facultades que las solicitadas inicialmente por la gestión de Perotti y otorgando más tiempo de revisión al Tribunal de Cuentas.

El diputado opositor, Pablo Farías -hasta hace 20 días ministro de Gobierno- habló más de 40 minutos para explicar la posición de la oposición. "No vemos en el mensaje del Poder Ejecutivo justificativo alguno a la emergencia que se plantea", adujo.

Por otra parte, la ley tributaria que fue aprobada con fuerte consenso incluye subas en el Impuesto Inmobiliario; en Ingresos Brutos especialmente a cerealeras y bancos; aumento de sellos y una moratoria. Según publicó El Litoral, una nota del Ministerio de Economía firmada por el secretario de Ingresos Públicos, Jorge Simón y el titular de API, Martín Avalos, girada al Walter Agosto y que el ministro remitió a la Cámara permitió destrabar la sanción de la norma. En esa nota, el equipo económico se comprometió a mantener la estabilidad fiscal a un grupo de 200 empresas radicadas en la provincia que podrían tener una suba de Ingresos Brutos. El caso comprende a empresas de magnitud como lácteas, molinos harineros e incluso frigoríficos.

La reforma tributaria fue sancionada con 33 votos positivos (uniendo voluntades el Frente Progresista y la bancada justicialista), 8 negativos (Juntos por el Cambio, Somos Vida y Unite) y las abstenciones de sectores de la izquierda. También según publicó el diario de la capital provincial, la ley de política tributaria comprende:

*Impuesto Inmobiliario: aumentos son progresivos. El rural entre el 10 y el 40% y el urbano del 10 al 44%. La ley no toca los avalúos. Los incrementos no pueden superar el 65%. El mensaje del PE tenía partidas que llegaban al 110%. Para el buen contribuyente habrá un descuento del 10%.

* Patente automotor: Faculta al Ejecutivo incrementar un porcentaje que no supere el índice de precios al consumidor del Ipec desde el 1 de octubre de 2019.

* Ingresos Brutos: 2% a la actividad industrial de transformación de cereales y oleaginosas, transporte de cargas y pasajeros, construcción de inmuebles y el comercio al por mayor y menor de agroquímicos, semillas y fertilizantes.

* Ingresos Brutos: Los bancos tendrán alícuotas diferenciales. El Municipal de Rosario y los cooperativos el 5,5 %; el resto pagará 7 %.

* Sellos: Vuelven a subir los módulos tributarios que habían sido congelados por el Consenso Fiscal 2017.

* Moratoria impositiva: Será muy amplia, incluye a todos los impuestos provinciales: ingresos brutos, inmobiliario, sellos, contribución de mejoras, actividades hípicas, patente automotor, tasa retributiva de servicios, aportes al Instituto Becario, impuesto a las embarcaciones deportivas.